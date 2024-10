Faith Head: veröffentlicht neues Studioalbum „The Horror of Things to Come“

Die Metal-Band Faith Head hat ihr lange erwartetes Studioalbum The Horror Of Things To Come veröffentlicht, das die Hörer auf eine düstere Reise in die Zukunft mitnimmt. Das Album spiegelt die Schrecken wider, die die Menschheit sich selbst zufügt, und zeichnet eine Welt, in der Wahrheit und Wissenschaft verachtet werden. Trotz der finsteren Themen birgt das Album Hoffnung für jene, die bis zum Ende durchhalten.

Musikalisch setzt Faith Head auf natürliche Drum-Sounds und bricht mit den üblichen Songstrukturen der Musikindustrie. Fans können sich auf eine Mischung aus schweren Riffs, eingängigen Melodien und provokanten Texten freuen, die kein Tabu auslassen. Das Album vereint Einflüsse aus Doom, Thrash und Nu-Metal, bleibt jedoch vielseitig und bietet etwas für jeden Genre Fan.

Die Titel reichen von gesellschaftskritischen Songs wie Victim Mobtality bis hin zu God Didn’t Kill Himself, das auf Friedrich Nietzsches philosophische Einflüsse anspielt. Mit The Horror Of Things To Come gelingt Faith Head ein abwechslungsreiches und provokantes Werk, das sich vom Mainstream abhebt und die Band als authentische Größe im Metal-Genre festigt.