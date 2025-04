Venom Inc., Krisiun, Hate und Ater: sind im April und Mai auf „Beyond The Black Tour 2025“

Ein lautstarkes metallisches Paket mit ordentlich Bühnenerfahrung ist im Frühjahr in Europa unterwegs. Auf unzählige Bandjahre und diverse Alben können die Combos gemeinsam zurückblicken, die wie zum Beispiel Black Metal von Venom richtungsweisend für die metallische Entwicklung war. Doch der Reihe nach:

Venom Inc.: Eigentlich gehörten Venom zur NWoBHM, prägten mit dem Album Black Metal aber auch andere Genres. Venom Inc. gründeten sich 2015. Treibende Kraft war Mantas, der Mitbegründer von Venom und Schreiber diverser Klassiker. Aber auch neues Material haben Venom Inc. mit den Scheiben Avé und There’s Only Black kreiert. An der Seite von Mantas ist seit Beginn von Venom Inc. Demolition Man, der unter anderem die Venom-Alben Prime Evil und Temple Of Ice eingesungen hat. Diese Konstellation gilt leider für 2025 nicht mehr. Mantas ist gesundheitlich angeschlagen und hat Venom Inc. verlassen. Demolition Man führt das Erbe von Mantas mit zwei neuen Mitstreitern fort. Im April und Mai ist das Trio in deutschen Clubs unterwegs und wird neben den alten Venom-Klassikern auch neues Liedgut präsentieren.

Krisiun: Aus Brasilien kommen die Death-Metaller Krisiun und lärmen sich seit mehr als 30 Jahren durch Clubs und Konzertsäle. Eine Besonderheit: das Trio ist seit 1990 stabil bezüglich der Bandbesetzung. Alex Camargo an Bass und Vocals sowie die beiden Kolesne-Brüder sind eine verlässliche Größe, sowohl als Konserve wie auch auf der Bühne. Aktuell ist der Longplayer Mortem Solis aus dem Jahr 2022. Aber auch die frühen Werke wie Conquerors Of Armageddon, das 2025 seinen 25. Geburtstag feiert, oder The Great Execution werden die Herren nicht unbeachtet lassen.

Hate: Ebenfalls seit mehr als 30 Jahren sind Hate aus Polen aktiv, die dem Todesblei eine ordentliche Prise pechschwarzen Metal beimischen. Mit Rugia lieferte die Truppe sogar ein Werk bezüglich der deutschen Insel Rügen. Am 2. Mai 2025 gibt es neues Material aus dem Hause Hate. Bellum Regiis kommt via Metal Balde Records auf den Markt und feiert im Kulturpalast Hamburg seine Releaseparty. Eine Hörprobe ist mit der Single Iphigenia ist bereits verfügbar.

Ater: Der unbekannte Name in dem Package kommt aus Chile. Auch diese Band hat bereits mehr als zehn Dienstjahre auf dem Buckel. Ater gründeten sich als Æons Collide, änderten ihren Namen zu Ater und zogen in Richtung Kalifornien. Die Band mischt Black Metal und Death Metal mit progressiven Elementen und beschreibt sich selbst als Extreme Metal. Eine Hörprobe gibt es hier:

Die Tourdaten in Deutschland:

23.04.25 Café Central, Weinheim

02.05.25 Kulturpalast Hamburg, Hamburg (Tickets)

03.05.25 Forum Trier, Trier

04.05.25 Backstage München, München

06.05.25 ORWOhaus, Berlin