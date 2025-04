Seven Sisters – Shadow Of A Fallen Star Pt.2

Fazit

Wenn ein Titel mehr als die Hälfte der Spielzeit ausmacht, dann gilt zunächst ein generelles Interesse an einer Vermischung von progressiven Elementen und der NWoBHM. Wer Phantom Spell, die zweite Band von Kyle McNeill, kennt, dürfte sich über die stilistischen Feinheiten nicht wundern. Auch beim eher Classicrock-orientieren Stil setzt McNeill auf verschiedene musikalische Facetten.

Seven Sisters liefern genau das, was Menschen der schreibenden Zunft gerne als mutiges Songwriting bezeichnen. Das klingt anders als die unzähligen Veröffentlichungen jeden Monat und sticht genau deswegen aus der grauen Masse hervor. Seven Sisters und Shadow Of A Fallen Star Pt.2 liefern keinen Longplayer der Marke "Kopf ausschalten und Haare schütteln". Zuhören und genießen ist angesagt, allen voran der Longtrack liefert Musik, die es in dieser Kombination selten zu hören gibt. Angesprochen fühlen sollten sich sowohl Fans der klassischen Spielarten als auch der progressiven Musik mit einem klar ersichtlichen roten Faden. McNeil und Co. kommen an keiner Stelle zu verkopft rüber und liefern eine hochklassige musikalische Darbietung, die in Ruhe über die heimische Anlage gehört werden möchte.



Anspieltipps: Astral Prophecies und Heart Of The Sun. Wenn die beiden Tracks munden, dann gerne auch Andromeda Descending (A Fallen Star Rises) antesten