InnerSphere: veröffentlichen Video und Single „Tam Tam“

Die tschechische Melodic-Death-Metal-Band Innersphere hat ein Musikvideo zu ihrer brandneuen Single Tam Tam über Smile Music Records veröffentlicht.

Das Video zu Tam Tam kann hier angesehen werden:

Die Single ist hier streambar: Spotify

Das Video wurde von Eva Samková und Luboš Samek produziert. Tam Tam wurde im Januar 2025 im The Barn Studio aufgenommen. Das Mixing, Mastering und die Produktion wurden von Dan Friml übernommen. Die Musik und die Texte wurden von Mira Litomerický komponiert, während die Fotografie von Eva Samková stammt.

“Dive into a grotesque world – world where once walked giants, where is none perpetual master, place where everything gets destroyed and yet recreated. Follow the path into inner self, into own mind a see the eternal conflict and harmony in one place. Conflict of men and nature, conflict inside of us, conflict of raw physical powers. Dive into the abyss to see the light!”

Innersphere ist eine Melodic-Death-Metal-Band aus Pilsen, Tschechische Republik, die seit 2016 aktiv ist. Diese fünfköpfige Band kombiniert Elemente verschiedener Metal- und Rock-Subgenres und lässt Einflüsse von Progressive, Thrash, Black und Doom Metal erkennen. Die Musik ist überwiegend melancholisch und melodisch, behält jedoch aggressive Elemente bei.

Die Band hat bereits ein EP und drei Studioalben veröffentlicht, darunter Amnesia und Omfalos. Das jüngste Album mit dem Titel In The Shadow Of The Sun wurde im März 2024 unter Smile Music Records veröffentlicht und folgte einer Tour durch Finnland, die Baltischen Staaten, Deutschland, Österreich, Belgien, die Niederlande, Tschechien, Slowakei, Ungarn und Polen. Die Tour wird 2025 fortgesetzt.

Das Ziel von Innersphere ist seit Beginn dasselbe: einzigartige Musik zu schaffen, sie weiterzuentwickeln und sie bestmöglich an die Menschen zu bringen. Musik ist unsere Leidenschaft und wir glauben, dass unsere Fans das gut wissen. Im Jahr 2025 werden zwei neue Singles veröffentlicht und ein viertes Album wird derzeit geschrieben.

InnerSphere sind:

Mira Litomericky – Gesang

Lukas Mai – Gitarre

Filip Rabenseifner – Gitarre

Jaroslav Kourim – Bassgitarre

Ilja Tabachnik – Schlagzeug

Facebook: https://www.facebook.com/innerspheremetal

Instagram: https://www.instagram.com/innerspheremetal

Webseite: https://www.inner-sphere.com