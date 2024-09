Linkin Park: veröffentlichen „Heavy Is The Crown“

Los Angeles, Kalifornien – Das triumphale Comeback von Linkin Park geht in die nächste Runde: Nur wenige Tage nach The Emptiness Machine, ihrer ersten neuen Musik seit sieben Jahren, schicken Mike Shinoda, Brad Delson, Dave „Phoenix“ Farrell, Joe Hahn, Emily Armstrong und Colin Brittain ihre nächste Single Heavy Is The Crown in den Ring. Nachdem der knallharte Track bei der umjubelten Show in Hamburg Premiere feierte, ist er nun überall erhältlich. Hier kann man Heavy Is The Crown anhören, das offizielle Musikvideo gibt es hier:

Bereits in den Tagen vor dem Konzert stand die Hansestadt ganz im Zeichen von Linkin Park: Warner Music bereitete der Band einen herzlichen Empfang und organisierte ab Donnerstag zahlreiche Fan-Aktionen in der ganzen Stadt, den Abschluss des Linkin Park Hamburg-Takeovers bildete ein Fan-Event in der legendären Thai Oase am Samstag.

Die Veröffentlichung von Heavy Is The Crown nur wenige Tage nach The Emptiness Machine hat einen konkreten Anlass, denn der neue Song ist die offizielle Hymne der League Of Legends World Championship 2024. Mit seiner treibenden Energie wird der Song den Teilnehmer:innen der Finals – die Riot Games Arena in Berlin ist neben Paris und London einer der drei Austragungsorte – einheizen, während sie sich durch den multidimensionalen Wettbewerb von League Of Legends kämpfen. Der Song ist natürlich auch Teil des kommenden Albums From Zero von Linkin Park, ihrem ersten seit 2017, das ab dem 15. November überall erhältlich ist. Hier über Warner Records vorbestellen/vormerken.

Aktuell ist die From Zero World Tour durch sechs Arenen weltweit in vollem Gange. Nach Los Angeles, New York, Hamburg und London stehen noch zwei weitere Shows auf dem Programm. Aufgrund der großen Nachfrage haben Linkin Park für 2024 drei weitere Stadionshows in Paris, Dallas und São Paulo angekündigt. Der exklusive Vorverkauf für Mitglieder des offiziellen Fanclubs LP Underground beginnt am 25. September, der allgemeine Vorverkauf am 27. September. Alle Details und Tickets gibt es hier.

The Emptiness Machine – zu hören hier und zu sehen hier – hat weltweit für Furore gesorgt, darunter auch in Deutschland, wo der Song Linkin Park nach fünf #1-Alben die erste #1-Single in Deutschland überhaupt bescherte und derzeit in der zweiten Woche die Charts anführt. International stieg der Song in die Top 5 der Spotify Global Charts ein und verzeichnete bei den DSPs beispiellose Zahlen für einen aktuellen Rocksong – allein auf Spotify stehen 85 Millionen Streams zu Buche, das Musikvideo wurde bisher 28 Millionen Mal auf YouTube angesehen. Ganz nebenbei erreichten Linkin Park einen weiteren Meilenstein: Mit über 54 Millionen monatlichen Hörer:innen auf Spotify ist die Band nunmehr „die meistgestreamte Rockband auf der Plattform“ und unter den „40 weltweit meistgestreamten Künstler:innen auf der Plattform.“

Linkin Park brachten The Emptiness Machine auch in die Tonight Show von Jimmy Fallon, zu sehen hier. Sehr sympathisch, informativ und gleichzeitig unterhaltsam war auch Mike Shinodas Interview mit dem Gastgeber, zu sehen hier.

Auch in der Medienlandschaft erntete der neue Track viel Anerkennung, so lobte die New York Times The Emptiness Machine als „bombastischen neuen Track“ und stellte fest: „Die Band ist jetzt bereit, so nah wie möglich an ihre alten Tage anzuknüpfen.“ Dass es sich dabei nicht nur um ein „Weiter so“ mit anderen Mitteln handelt, betonte die Los Angeles Times: „Linkin Park sind bei ihrer beeindruckenden Rückkehr mehr als nur ein Echo ihrer Vergangenheit.“ Billboard attestierte der Band in seiner ausführlichen Titelgeschichte: „From Zero pulsiert mit neuer Energie, eine dynamische Erweiterung von Linkin Parks facettenreichem Stil.“ Die Band vermittle „durchweg ein Gefühl von Tempo und Druck. Nachlassen oder gar routiniertes Herunterleiern? Kommt bei ihrem großen Comeback nicht in die Tüte.“

Auf From Zero schöpft die Band aus der Energie ihrer Anfangstage und verbindet sie mit ihrer Gegenwart und der Zukunft. Die neue Ära hat offiziell begonnen.

