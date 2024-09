Linkin Park: kündigen neue Musik und Tour an

6. September 2024, Los Angeles – „Be part of something“ – seit Linkin Park in ihren Socials einen geheimnisvollen Countdown starteten, glüht das Internet. Nun ist endlich der große Moment der Enthüllung gekommen: Die Band hat ihre erste neue Musik seit sieben Jahren veröffentlicht. Und sie tut dies in einer neuen festen Besetzung, der neben den angestammten Mitgliedern Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix und Joe Hahn nun auch Emily Armstrong (von der hochgelobten Band Dead Sara) als Co-Sängerin und Colin Brittain (Songwriter/Produzent für G Flip, Illenium, One OK Rock) als Schlagzeuger angehört.

Und das ist noch lange nicht alles, was die ikonische Band für ihre Fans vorbereitet hat. Zur neuen Single The Emptiness Machine gibt es ein Video, und Fans in aller Welt können ab sofort eine Livestream-Performance der Kalifornier verfolgen (HIER und im Anschluss verfügbar bis heute, 23:59 Uhr).

Außerdem haben Linkin Park sechs Arena-Shows rund um den Globus angekündigt (Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogota), die Teil der From Zero World Tour sind. Mitglieder des Fanclubs LP Underground haben ab heute (6. September) exklusiven Zugang zu einem Pre-Sale, der allgemeine VVK beginnt morgen (7. September). Alle weiteren Infos gibt es auf LinkinPark.com.

Und dann ist da natürlich noch die größte Neuigkeit: ein ganz neues Album von Linkin Park. Das erste seit 2017. From Zero heißt es und erscheint am 15. November über Warner Records.

Am heutigen Freitagnachmittag wird die Band außerdem ein ausführliches Gespräch mit ihrem langjährigen Freund Zane Lowe führen. In seiner Show auf Apple Music wird die Band über das gewaltige Erbe von Linkin Park, ihre siebenjährige Reise zu neuer Musik und ihre Vorfreude auf die Zukunft sprechen.

Shinoda, Delson, Farrell und Hahn begannen in den letzten Jahren, sich wieder häufiger zu treffen. Ohne viel Aufhebens und ohne feste Agenda – es ging ihnen nicht darum, „die Band neu zu starten“ oder Ähnliches. Sondern um den gemeinsamen Wunsch, wieder mehr Zeit miteinander zu verbringen und die Kreativität und Kameradschaft wieder aufleben zu lassen, die seit den Collegejahren den Kern ihrer Freundschaft ausmachten. Immer wieder luden sie bei ihren Treffen auch unterschiedliche Freund:innen und Weggefährt:innen ein, ihnen im Studio Gesellschaft zu leisten. Eine besondere Verbindung entwickelte sich zu Armstrong und Brittain. Sie spürten eine natürliche Chemie zwischen sich, die sich immer mehr zu einer besonderen Magie entwickelte, je mehr Stunden sie gemeinsam im Studio verbrachten. Es war der Sound von Musikern, die Musik machen, solange sie denken können – und nun die unbändige Energie eines Neuanfangs wiederentdeckten. Das war die Geburtsstunde von From Zero.

Shinoda über die neue Ära: „Bevor wir zu Linkin Park wurden, war unser erster Bandname Xero. Der Albumtitel bezieht sich sowohl auf diese Zeit, in der wir als Nobodys unsere ersten Schritte machten, als auch auf die Reise, die wir jetzt antreten. Klanglich und emotional geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – wir bleiben unserem typischen Sound treu, aber alles ist neu und voller Leben. Und es ist getragen von tiefer Wertschätzung für unsere neuen und langjährigen Bandkollegen, unsere Freund:innen, unsere Familie und unsere Fans. Wir sind stolz auf das, was aus Linkin Park über die Jahre geworden ist, und freuen uns auf die Reise, die vor uns liegt.“

From Zero Tracklist:

1. From Zero (Intro)

2. The Emptiness Machine

3. Cut The Bridge

4. Heavy Is The Crown

5. Over Each Other

6. Casualty

7. Overflow

8. Two Faced

9. Stained

10. Igyeih

11. Good Things Go

Mit der ersten Single The Emptiness Machine kann man sich gleich davon überzeugen, wovon Mike Shinoda spricht. Der Song trägt unverkennbar die DNA von Linkin Park, ihre explosive Energie und ihren unverwechselbaren Sound, den man unter Tausenden erkennt. Shinodas hypnotische Melodien ebnen den Weg für Armstrongs glühenden Refrain, untermalt von verzerrten Riffs und Drums, zu denen man automatisch heftig mit dem Kopf nickt. The Emptiness Machine ist eine unglaublich eingängige Hymne, die immer wieder ihre Form verändert – überzeugender hätten sich Linkin Park nicht zurückmelden können.

Shinoda fährt fort: „Je länger wir mit Emily und Colin zusammenarbeiteten, desto mehr genossen wir ihre außergewöhnlichen Talente, ihre Gesellschaft und die Dinge, die wir gemeinsam schufen. Mit dieser neuen Besetzung und der neuen Musik, die so voller Leben und Energie ist, spüren wir wirklich eine ganz neue Kraft. Wir verweben die klanglichen Markenzeichen, für die wir bekannt sind, und brechen gleichzeitig zu neuen Ufern auf.“

Linkin Park zapfen die Energie ihrer Vergangenheit an, in ihrer reinsten Form, wie zu ihren Xero-Zeiten, und verquicken sie mit der Gegenwart und der Zukunft. Das ist From Zero. Die neue Ära hat offiziell begonnen.

From Zero World Tour 2024

11. September 2024 | Kia Forum – Los Angeles, USA

16. September 2024 | Barclays Center – New York, USA

22. September 2024 | Barclays Arena – Hamburg, Deutschland

24. September 2024 | The O2 – London, UK

28. September 2024 | INSPIRE Arena – Seoul, Südkorea

11. November 2024 | Coliseo Medplus – Bogota, Kolumbien

Über Linkin Park:

Angetrieben von musikalischem Erfindungsreichtum haben sich Linkin Park in den letzten 20 Jahren zu einer der meistverkauften Bands der Welt entwickelt. Ihr in den USA mit Diamond ausgezeichnetes Debütalbum Hybrid Theory (2000) ist das meistverkaufte Debütalbum des 21. Jahrhunderts (3x Platin in DE), der Nachfolger Meteora knüpfte nahtlos daran an und erreichte unter anderem Platz 1 in Deutschland, Großbritannien und den USA, wo es mittlerweile 8-fach mit Platin ausgezeichnet wurde (4x Platin in DE). Weltweit verkaufte sich der gesamte Katalog der Band über 100 Millionen Mal, dazu kommen zahlreiche Auszeichnungen und Preise wie 2 Grammys, 5 American Music Awards, 4 MTV VMA Awards, 10 MTV Europe Music Awards und 3 World Music Awards. Linkin Park spielten weltweit vor ausverkauften Stadien und waren Headliner bei internationalen Musikfestivals wie dem Download und Reading & Leeds in Großbritannien, Rock Am Ring / Rock Im Park in Deutschland, Rock In Rio in Portugal oder Summer Sonic in Japan. Als bisher erste und einzige westliche Rockband tourten sie mit fünf Stadionkonzerten durch China. Ihr 2017 erschienenes und mit Gold veredeltes Album One More Light markierte ihr fünftes #1-Album in den Billboard 200. Auch in Deutschland platzierte die Band fünf ihrer Studioalben an der Spitze der Charts. Im Jahr 2020 feierten Linkin Park das 20-jährige Jubiläum ihres bahnbrechenden Debütalbums Hybrid Theory mit der Veröffentlichung eines umfangreichen Super-Deluxe-Boxsets (Platz 2 in DE), im vergangenen Jahr folgte die Meteora 20th Anniversary Edition, die in Deutschland und anderen Ländern Platz 1 der Charts erreichte und den in den Archiven der Band wiederentdeckten Song Lost enthielt. Die emotional aufgeladene Single wurde ursprünglich während der Sessions zu ihrem zweiten Studioalbum Meteora (2003) aufgenommen und erreichte nach ihrer Veröffentlichung im Februar 2023 Platz 5 der deutschen Singlecharts. Im April dieses Jahres erschien Papercuts, das erste Greatest Hits-Album mit Songs aus ihrer gesamten Karriere (Platz 2 in DE). Die Compilation enthält auch den bisher unveröffentlichten Archiv-Track Friendly Fire, der u.a. die US-Alternative-Rock-Charts anführte und ein Top-40-Erfolg in den deutschen Charts war. Linkin Park gehören zu den prägenden Bands der Musik- und Popkultur der letzten zwei Jahrzehnte. Seit jeher nutzt die Band ihren Einfluss auch über die Musik hinaus und engagiert sich stark in Wohltätigkeits- und Hilfsaktionen, die dazu beitragen, unsere Welt zu einem besseren Ort zu machen. So haben Linkin Park im Laufe der Jahre Millionen von Dollar für die Opfer von Naturkatastrophen gesammelt.

