Eradicator: veröffentlichen neue Single und Video “Drown In Chaos”

Eradicator haben Drown In Chaos veröffentlicht, die nächste Vorabsingle vom kommenden Studioalbum The Paradox, welches am 20.09.2024 bei Metalville Records erscheinen wird.

Drown In Chaos ist eine reine Thrash Metal Granate. Eradicator pflügen mit Tempo 230 durch diese vierte Single ihres Albums The Paradox. Mit etwa 3:30 Minuten ist der Song auch die kompakteste Nummer der neuen Sammlung. Den Start macht ein präzises Gitarrenriff, das mit einem leichten Shuffle Feeling Wiedererkennungswert hat. Schlagzeuger Pitti setzt mit einem unterstreichenden Groove ein, der sich als bald zu einem straighten high Speed Thrash Beat entwickelt. Mit der ersten Strophe setzen die Vocals ein und die Zeilen werden dem Hörer schnell, rhythmisch und mit cooler Variation in die Gehörgänge geshoutet. Der Refrain von Drown In Chaos besitzt Ohrwurmcharakter – „Drifting Away – Out of the Light“! Auf die erste Hook folgt ein Bruch im Rhythmus, der mit der Gesangslinie verschmilzt und die Wörter des Textes eindringlich betont. Besondere Aufmerksamkeit verdient etwas später die Bridge bevor der zweite Refrain einsetzt. Hier verbindet die zusätzlich Hookline die beiden Teile des Tracks auf besonders markante Art. Den C-Part bildet das furiose Gitarrensolo, das von einem kurzen Tempo-Break und orientalisch-anmutenden Klängen eingeleitet wird!

Lyrisch befasst sich Drown In Chaos mit dem Thema, dass wir alle unschuldig geboren werden. Warum entwickeln einige Menschen den unüberwindbaren Drang die Welt in Flammen sehen zu wollen? Ist es das Umfeld? Sind es die Gene? Oder sind einige tatsächlich von Grund auf böse Individuen? Die Faszination für Feuer und Zerstörung haben wahrscheinlich viele im Kindheitsalter erlebt. Der besungene Charakter gibt sich diesem Trieb vollkommen hin und beschwört die metaphorischen Dämonen des Chaos.

Das Cover Artwork stellt diesen Charakter da. Mit einem Brennglas entflammt ein dämonisch grinsendes Kind ein Modell der Erdkugel und steht damit symbolisch dafür, zu was das wahre Böse fähig werden kann. Diana Ampilohova erschuf diese Darstellung, um den Songtext zu visualisieren. Die Single, wie auch das gesamte Album, wurden von Sebastian „Seeb“ Levermann (Orden Ogan, Asphyx, Brainstorm) gemixt/gemastert und zusammen mit Seba Stöber produziert.

