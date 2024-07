Eradicator: veröffentlichen neue Single und Video „The Paradox“

The Paradox ist sowohl der Titeltrack, als auch die erste Single-Veröffentlichung aus dem sechsten Album der Thrash Metal-Band Eradicator. Lyrisch beschreibt der Song die Vorgänge der industriellen Tiermast und Tierschlachtung. Die mechanisch monotone und tödliche Effizienz eines Schlachthauses hat seiner Zeit bereits Henry Ford dazu inspiriert, seine Autos an Fließbändern zu produzieren. Das Paradoxe ist dabei, dass der Pate der „Assembly Line“ die Tierzerlegung ist. Obwohl die Prozesse der Fleischproduktion hinreichend dokumentiert sind, kann der Konsument die zum Großteil grausamen Fakten durch selektive Wahrnehmung auch heute noch ausblenden. Der Text hat keinen Anspruch auf moralische Hoheit, sondern viel mehr beschreibenden Charakter. Jeder kann und darf eigenen Schlüsse aus dem Besungenen ziehen.

Musikalisch hat der Song einiges zu bieten. Mit rund 200 Beats pro Minute beginnt das eröffnende Schlagzeugsolo, gefolgt von schnellen präzisen Gitarrenriffs. Mit der Strophe setzt ein treibender Groove ein, der zum Headbangen animiert und von den schneidenden Shoutings getragen wird. Im Refrain wird das Tempo wieder angezogen und die rudimentäre Melodie geht schnell ins Ohr. Die tiefen Growls von Seba Stöber am Ende der Refrains bilden die ersten Gipfel im Song ab. Wenn man jedoch nach Refrain zwei erwartet, es würde Fahrt rausgenommen, setzen Eradicator noch einen drauf. Death-Metal-inspirierte Growls, unterstützt von disharmonischen Akkord-Folgen und angetrieben von unerbittlichen Doublebass-Attacken treiben das Paradoxon auf die absolute Spitze und bilden das akustische Abbild der beschriebenen Grausamkeit. Erst danach wird dem Hörer Entspannung zugestanden. Der Mittelpart offenbart ruhige Töne, eingeleitet durch einen fast cleanen Bass-Lauf und führt in ein sahnig-singendes Gitarrensolo. Die anschließende Steigerung führt zurück zum Refrain und einer abschließenden Ekstase im sich wiederholenden Death-Metal-inspirierten C-Teil.

Das Single-Cover stammt aus der Feder von Bianca Rother und zeigt einen Grizzlyschädel mit Antilopengeweih vor einer industriellen Skyline auf einem Berg von Knochen. Die Single, wie auch das gesamte Album wurden von Sebastian „Seeb“ Levermann (Orden Ogan, Asphyx, Brainstorm) gemixt/gemastert und zusammen mit Seba Stöber produziert.

Das offizielle Video zu The Paradox kann hier angesehen werden:

The Paradox ist das ohne Zweifel vielseitigste Album der Thrasher Eradicator. Es erscheint im Jahr des 20. Jubiläums der Band. Die zehn neuen Songs befassen sich textlich mit der widersprüchlichen Natur des Menschseins und präsentieren viele musikalische Facetten, nicht nur des Thrash Metals.

The Paradox trägt die Handschrift von Eradicator und zeigt ihre ungebrochene Spielfreude. Mit dieser hat sich die Band inzwischen auch live einen Namen gemacht. Die vier Sauerländer scheuen sich aber nicht davor, ihre neuen Kompositionen stilistisch zu verfeinern und weiterzuentwickeln.

Die lyrischen Themen auf The Paradox spiegeln die Zwiespältigkeit und Ambivalenz des menschlichen Handelns und Denkens wider.

Gemixt und gemastert wurde das Album, wie schon sein Vorgänger, von Sebastian „Seeb“ Levermann (Orden Ogan, Asphyx, Brainstorm), der es wieder geschafft hat, Eradicator mit einem authentischen Sound auszustatten. Nach 20 Jahren wissen die vier Musiker wie sie klingen möchten und genau so klingt The Paradox.

The Paradox – Tracklist:

1. Beyond The Shadow‘s Void

2. Drown In Chaos

3. When The Shooting Begins

4. Kill Cloud

5. The Paradox

6. Hell Smiles Back

7. The Eleventh Hour (Ramble On)

8. Perpetual Sacrifice

9. Fake Dealer

10. Debris Of Demise

Discografie:

The Atomic Blast (2009)

Madness Is My Name (2012)

Slavery (2015)

Into Oblivion (2018)

Influence Denied (2021)

