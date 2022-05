Rock Am Bahnwerk Open Air: am 10. und 11.06.2022 – Headliner Tarchon Fist + Martyr

Tarchon Fist aus Italien rocken am 11.06.2022 als Headliner auf dem Rock Am Bahnwerk Open Air, und bei der Show werden sie auch bereits neue Songs ihres kommenden Albums live bringen.

Das Rock Am Bahnwerk Open Air ist DAS familiäre außergewöhnliche Gelsenkirchener Festival mit der ungewöhnlichsten Location, dem Bahnbetriebswerksgelände Gelsenkirchen-Bismarck, Grimbergstr. 18, 45889 Gelsenkirchen!

Unter dem Motto: „Normal ist woanders“ wird auf dem Rock Am Bahnwerk Open Air an zwei Tagen – am Freitag, 10.06.2022 und am Samstag, 11.06.2022 – von nachmittags bis Mitternacht auf jeweils zwei Bühnen ein volles Live-Programm mit Auftritten nationaler und internationaler Rock-, Punk-, Hard Rock- und Metal-Bands geboten, und es gibt Stände mit Essen, Getränken und Merchandise.

Headliner am Freitag, 10.06.2022 ist die Band Martyr aus den Niederlanden. Martyr sind ein stahlechter 80er Heavy Metal Brillant, der mit den Alben For The Universe (1985) und Darkness At Time’s Edge (1986) zur Legende wurde. 2022 erschien das neueste Album: Planet Metalhead!

Headliner am Samstag, 11.06.2022 ist die Band Tarchon Fist aus Italien! Die temperamentvollen Italiener bringen am 11.06.2022 geballte Heavy Metal Power und beste 80er Heavy Metal-Laune nach Gelsenkirchen und werden am 11.06.2022 auf dem Rock Am Bahnwerk bereits Songs ihres noch unveröffentlichten Albums The Flame Still Burns in ihrem Show-Programm haben!

2018 sorgten Tarchon Fist als Italiens Landessieger der W:O:A Metal-Battle auf dem Wacken Open Air in Deutschland für Begeisterung!

Die Auftrittszeiten der Bands sind gemäß dem Facebook-Post vom 18.05.2022 wie folgt:

Freitag, 10.06.2022 – Einlass ab 17 Uhr – Tagesticket: 14,- €:

18:00 Uhr: Decadance Dance (Gitarrenstarker Rock) (Bühne 1)

19:00 Uhr: Symple Lyfe (Rock mit Country-Elementen) (Bühne 2)

20:00 Uhr: Why Amnesia (Alternative Rock) (Bühne 1)

21:00 Uhr: Imperial Council (Rock) (Bühne 2)

22:00 Uhr: Martyr (80er Heavy Metal (NL)) (Bühne 1)

Samstag, 11.06.2022 – Einlass ab 15 Uhr – Tagesticket: 18,- €:

15:30 Uhr: Tisch 17 (Punkrock & Jazz) (Bühne 2)

16:20 Uhr: Scots Project (Bagpipe Rock) (Bühne 1)

17:10 Uhr: Fools Errant (Rock) (Bühne 2)

18:00 Uhr: Megabosch (Rock / Metal /Hard Rock) (Bühne 1)

19:00 Uhr: Nikki Puppet (Pop-Metal / Alternative Rock) (Bühne 2)

20:00 Uhr: Silent Revenants (Symphonic Metal mit Folk-Elementen) (Bühne 1)

21:00 Uhr: Glutsucht (Deutsch Rock / Hard Rock) (Bühne 2)

22:00 Uhr: Tarchon Fist (80er Heavy Metal / Hard Rock aus Italien) (Bühne 1)

Tickets im Vorverkauf für das Rock Am Bahnwerk Open Air – Tages- und Kombi-Tickets – gibt es über die E-Mail-Adresse info@rock-am-bahnwerk.de und über den folgenden Link: https://www.rock-am-bahnwerk.de/home/tickets-bestellen

Das Tagesticket für den Freitag kostet 14,- €, das für den Samstag 18,- €, das Kombiticket für beide Tage zusammen gibt es für 28,- €.

Bei den auftretenden Bands bekommt man Tagestickets für Freitag oder Samstag teilweise auch zum Vorzugspreis.

Feiert zwei Tage Live Rock & Roll auf dem Rock Am Bahnwerk Open Air Gelsenkirchen, denn: Normal ist woanders!

Weitere Informationen zum Rock am Bahnwerk Open Air 2022 und zu den Bands erfahrt Ihr auf den Festival-Internetseiten:

https://www.facebook.com/events/872742246727476

https://www.facebook.com/RockAmBahnwerk/

https://www.rock-am-bahnwerk.de/

Zusatzinfo zum 11.06.2022: https://www.facebook.com/events/526063305901772/