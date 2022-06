Damned Days 2022 vom 15.07. und 16.07.2022 in Barleben (Vorbericht)

Eventname: Damned Days 2022

Bands/Künstler: Cockrock Sadtistic Petus Pennytration, Schattenfang, Act Of Creation, Tarchon Fist, Till Burgwächter, KHNVM, When At Night, Convictive, Crossplane

Ort: Iron Cruise MC Wolmirstedt in Barleben, Buschweg 2 39179 Barleben (Google Maps)

Datum: 15.07.2022 – 16.07.2022

Kosten: Eintritt und Camping ist wie immer kostenfrei!!! Lediglich Verzehrmarken können/sollten erworben werden.

Genre: Metal, Death Metal, Black Metal, Thrash Metal, Grindcore

Links: Homepage | Damned Days 2022

Auf geht es in eine weitere Runde, die nächsten zehn warten, denn auch 2022 lädt der Damned Souls Heavy Metal Club e.V. die Metalheads herzlich zur Sommerparty – den Damned Days – am 15.+ 16.07.2022 ein. Eintritt und Camping sind wie immer kostenfrei!!!

Genau das haben sich die Damned Souls auf die Fahne geschrieben, Support der Szene, Support der Fans und auch der Bands.

Ausreichend kühle Getränke – von Kaffee über Bier bis hin zum Cuba Libre bleiben keine Wünsche offen, das Ganze wird an zwei Stationen ausgegeben. Vom Grill gibt es die klassische Wurst und Steak. Zudem werden neben Frühstück mit Rührei und belegten Brötchen auch Grillkartoffel und Pommes angeboten. Natürlich wird es auch wieder die beliebte hausgemachte Knobicreme geben. Die Bar hat 24 Stunden für euch geöffnet.

Neu im Programm: Foodtruck Heaven&Hell mit Langos und Wraps

An- und Abreise:

Der Zeltplatz öffnet am Freitag ab 15 Uhr, das Infield ab 17 Uhr. Abreise Sonntag bis 14 Uhr

Der Damned Souls Heavy Metal Club e.V. hat auch noch eine Bitte in eigener Sache:

„Bitte hinterlasst den Zeltplatz sauber, so wie ihr ihn vorgefunden habt. Gerne erhaltet ihr Müllsäcke von uns. Bitte keine eigenen Getränke und Essen im Infield. Wir finanzieren die Party lediglich mit dem Verkauf von Getränken und Essen. Haltet somit bitte Abstand von Selbstversorgung – die Preise sind mehr als fair. Ihr wollt ein eigenes Dixi mit Schloss? Sagt uns bis zum 01.07. Bescheid. Der Preis liegt bei 90,- €.

Tagesgäste bitten wir außerhalb vom Gelände zu parken. Unter Umständen kann es zu erhöhten Waldbrandstufen kommen. Wir halten uns das Recht vor, jegliche Art von offenem Feuer (Grill, Campingkocher u.ä.) nicht zu gestatten.“

::Support The Underground::

Die Running Order ist auch schon bekannt:

:Live on Stage:

Freitag, 15.07.2022

19:20 – 20:00 Cockrock Sadtistic Petus Pennytration

20:20 – 21:00 Schattenfang

21:20 – 22:10 Act Of Creation

22:30 – 23:40 Tarchon Fist

Samstag, 16.07.2022

18:30 – 19:30 Till Burgwächter

19:50 – 20:30 KHNVM

20:50 – 21:30 When At Night

21:50 – 22:40 Convictive

23:00 – 00:10 Crossplane