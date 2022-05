Drag Me Out (ex-Asking Alexandria): veröffentlichen neue Single „Crystal Arms“

Die osteuropäischen Emotional Metalcore Emporkömmlinge Drag Me Out haben mit Crystal Arms die nächste Single aus ihrem lang erwarteten zweiten Album Demons Away veröffentlich, das am 26. August 2022 über das bandeigene Label Lödereih Music erscheint. Das Album kann ab sofort HIER vorbestellt werden.

Die erste Single Bullets In My Teeth ist bereits Anfang des Jahres erschienen, doch mussten die Veröffentlichung der neuen Single und des Albums aufgrund des plötzlichen Ausbruchs des Krieges in der Ukraine, wo Sänger Denis Stoff geboren wurde und heute noch lebt, verschoben werden. Nachdem sie eine Zeitlang unsicher waren, ob die Veröffentlichung des Albums eine gute Idee sei, beschlossen Denis und die Band, weiterzumachen und ein neues Datum festzulegen, in der Hoffnung, dass ihre Musik in solch dunklen, schrecklichen und verwirrenden Zeiten etwas Positives bewirken könnte.

Sänger Dennis Stoff über die Single: „In Crystal Arms geht es darum, deinen größten Feind zu bekämpfen, und das ist etwas, das jahrelang in mir schwelte. Es wollte mich nicht atmen, schlafen, fühlen, leben, lieben lassen. Dieser Song war das ultimative Heilmittel gegen dieses Gefühl, das mich auffraß. Manchmal wird man von allem möglichen Scheiß wie Depressionen und Angstzuständen heimgesucht, und man muss einfach einen Ausweg finden. Ich habe meinen durch dieses Lied gefunden. Ich hoffe, er hilft mehr Menschen, die gerade unter ihrer eigenen Haut ersticken.“

Das kommende Album Demons Away ist Teil eins eines dreiteiligen Konzeptalbums und setzt dort an, wo die vorherige Veröffentlichung Pressure aufgehört hat. 12 neue Songs voller fetter, klobiger Riffs und druckvoller Rhythmen, die über einen straffen Groove rauschen, mit gerade genug mitreißenden Melodien und ansteckenden Hooks, um einen Moshpit auf der Tanzfläche oder in deinem Wohnzimmer zu starten.

Sänger Denis Stoff über Demons Away: „Es ist durchdrungen von paranormalen Vibes. Deine spirituelle Reise beginnt hier und jetzt. Unser Hauptziel ist es, Licht auf die Dinge zu werfen, die dich wirklich schlecht, ängstlich, schwach oder falsch fühlen lassen. Wir rufen jeden auf, sich seinem Schmerz zu stellen und ihn in seinem energetischen Kern zu erforschen, denn die Wahrheit liegt tiefer als es den Anschein haben mag. Meine Dämonen haben mir gezeigt, dass sie in Wirklichkeit immer irgendwo zwischen meiner Wahrnehmung des Lebens und der ultimativen Wahrheit über unsere Welt standen.“

Drag Me Out sind:

Denis Stoff – Vocals

Stas Belove – Guitars

Kir Medvedev – Bass

Chris Nokia – Drums

https://www.facebook.com/dragmeoutband

https://www.instagram.com/dragmeoutband/