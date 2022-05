Young Fast Running Man: veröffentlichen Titeltrack des kommenden Albums “Off To The Moon” als Single + Video und starten VVK

Seit prähistorischen Zeiten zieht er uns als stummer Zeuge und Wächter in seinen Bann: der Mond. Er ist unser stärkster Fixpunkt außerhalb der blauen Sphäre, die nur durch ihren lunaren Reigen unser aller Leben so gestatten kann, wie wir es kennen. Unser Auge kann nicht in die Sonne schauen, doch ein tiefer Blick in das milde Glimmen des Mondes lässt vieles von uns abfallen, ganz wie bei einem die Seele reinigenden Ritual.

Diese balancestiftende Wirkung des Mondes macht ihn zur idealen Metapher für die neueste Videosingle von Young Fast Running Man, die zugleich den Titeltrack ihres im Sommer erscheinenden Albums darstellt.

Bandchef Fabian Hertrich zur Geschichte hinter dem introspektiv-beschwingten Off To The Moon: „Die Grundidee des Songs entstand während eines Aufenthalts in Wien beim Besuch einer Mondausstellung im Naturhistorischen Museum. Eine herzerwärmende Folk-Ballade über das Kind im Mann, die an einem Sommerabend beim Sonnenuntergang oder Lagerfeuer zum Schwelgen und Träumen einlädt.“

Erhältlich ist die Single Off To The Moon ab sofort auf allen relevanten Plattformen. Das dazugehörige Musikvideo von Armin Thalhammer greift das Narrativ des Songs im anrührenden Perspektivwechsel auf – aus den Augen eben jenes inneren Kindes:

Bei Young Fast Running Man deutet sich der Ursprung des Projekts bereits im Bandnamen an: Immer wieder kehrte der junge, rastlose Naturschützer und Singer-Songwriter Fabian Hertrich aus Niederbayern von der Arbeit, von Ausflügen und Wanderungen mit Liedern im Kopf zurück. Ursprünglich waren die nachdenklichen Songs, die er mittels seiner Akustikgitarre ausarbeitete, ganz persönlich nur für vertraute Ohren gedacht.

Nach und nach begannen seine Folk- und Bluesnummern jedoch, ein wahrhaftes Eigenleben zu entwickeln, wuchsen um Sounds und Einflüsse und drängen nun in die Welt hinaus. Dafür hat sich der Young Fast Running Man mittlerweile Verstärkung von Gabriel Hertrich (E-Gitarre, Streichinstrumente, Klavier), Michael “Air” Hofmann (u.a. Radio Haze; Schlagzeug und Percussion, Backup Vocals, Tuba) und Michael Karl (Bass) oder Claus Bächer (als Gast an Orgel, Rhodes, Posaune und Horn) geholt, die das introspektiv-akustische Fernweh in Hertrichs narrativen Liedern mit ihrer stilistischen Farbpalette vollenden. Was dabei entsteht, ist eine ganz eigene, klangfrische Interpretation von Americana und klassischem Indie-Folk-Bluesrock, die manchmal auf subtile Weise dosierte Stoner-Momente entfalten darf.

Mit Off To The Moon liefert das Gespann nun sein drittes Werk, das mit seinen lunaren Motiven ein perfektes Spannungsfeld zwischen Anziehungskraft und Ferne aufbaut. Überhaupt zieht sich Hertrichs ureigene Naturmetaphorik durch alle Songs, in denen er Versatzstücke wie Böen, Gischt und Felsen mit den Farben des Herbstlaubs zu emotionalen Schaubildern flicht. Gemeinsam mit seiner Band zollt er dabei sowohl musikalischen Urvätern wie Neil Young, Nick Drake, Bob Dylan oder den Kinks Tribut, aber auch Elemente einschlägiger Klangschmiede der Neuzeit wie I Am Kloot, Black Rebel Motorcycle Club und nicht zuletzt Eddie Vedder und Calexico konstellieren sich auf der zehn Songs starken Scheibe auf einem Orbit jenseits genrespezifischer Pole.

Das brandneue Album Off To The Moon erscheint am 07.07.2022 auf allen relevanten Plattformen und kann – auch in stark limitierten Sammlereditionen – ab sofort vorbestellt werden.

Auch die Singles Let This Soul Arise und Off To The Moon sind bereits im digitalen Handel und auf allen relevanten Streamingplattformen erhältlich.

