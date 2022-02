Tarchon Fist: geben den Titel ihres kommenden Albums bekannt: „The Flame Still Burns“

Tarchon Fist haben den Titel ihres kommenden neuen Albums bekannt gegeben:

The Flame Still Burns wird das neue Full Length-Werk der für abwechslungsreichen Heavy Rock und 80er Heavy Metal bekannten Band heißen, die 2005 in Bologna gegründet wurde. Bisher sind von Tarchon Fist die CDs Tarchon Fist (2008), Fighters (2009), Heavy Metal Black Force (2013), Celebration (2015, Jubiläums-Compilation-CD) und Apocalypse (2019) erschienen.

Zu ihrem kommenden Werk verkündeten Tarchon Fist auf Facebook:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=465015081738574&id=100046902590241

„Unser neues Album soll eine Hymne für die Leidenschaft sein: Jene chemische Formel, die in jedem Menschen vielfältige, gegensätzliche Gefühle entfacht, und die ihn dazu bringt, unglaubliche Dinge zu tun, bis hin zur Gefährdung seines Lebens, um dieses Bedürfnis zu erfüllen.

Wir haben beschlossen, dieses Album The Flame Still Burns zu nennen, weil wir davon überzeugt sind, dass – wenn im Herzen eines Menschen die Flamme der Leidenschaft auflodert – sie bis zum Ende aller Zeiten brennen wird.

In unseren Herzen brennt die Flamme in der Tat immer noch…“

Gemäß vorangegangener Facebook-Beiträge (*) haben Tarchon Fist die Aufnahmen zu ihrem neuen Album abgeschlossen und sind nun in der Phase des Abmischens.

In den nächsten Wochen möchte die Truppe Song für Song Informationen zu den einzelnen Stücken der kommenden CD The Flame Still Burns auf ihrer Facebook-Seite preisgeben. Der Link zur Facebook-Seite von Tarchon Fist ist: https://www.facebook.com/people/TARCHON-FIST/100046902590241/

(*) Links zu Tarchon Fist–Facebook-Beiträgen vom 15.01.2022 und 10.01.2022:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=455812572658825&id=100046902590241

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=452953259611423&id=100046902590241