Battle Beast: steigen mit neuem Album „Circus of Doom“ weltweit in die Charts ein & kündigen neue Termine für ihre Europa-Tour an

Am 21. Januar haben Battle Beast ihr brandneues Meisterwerk Circus Of Doom über Nuclear Blast veröffentlicht. In wahrer Battle Beast-Manier vereinen die 10 Tracks echten Heavy Metal mit Pop und Rock-Vibes, gepaart mit Noora Louhimos einzigartiger Stimme. Seit der Veröffentlichung ist das Album weltweit in die Charts eingestiegen, einschließlich Platz 1 in ihrem Heimatland Finnland.

Hier ein Überblick über die offiziellen Chart-Ergebnisse:

Finnland: #1

UK: #1 (Rock), #6 (Indie)

Schweden: #1 (Hard Rock), #5 (Physical)

Schweiz: #5

Deutschland: #9

USA: #7 (Current Hard Music), #10 (Top New Artist)

Eero Sipilä kommentiert: „Wir sind unseren Fans auf der ganzen Welt so dankbar, dass sie ‚Circus of Doom‘ zu einem so großen Erfolg gemacht haben. Wir können es kaum erwarten, mit diesem Album auf Tour zu gehen und uns von Angesicht zu Angesicht bei euch allen zu bedanken! The circus is coming to town!“

Circus Of Doom wurde in den JKB Studios in Helsinki, Finnland, aufgenommen und von Keyboarder Janne Björkroth produziert und gemischt, während das atemberaubende Artwork von Jan Yrlund entworfen wurde.

Battle Beast kündigen außerdem neue Tourdaten für ihre Circus Of Doom Europatournee an, die ursprünglich für dieses Frühjahr geplant war, aber aufgrund der anhaltenden Pandemie-Situation auf den Spätsommer 2022 verschoben werden musste.

Erlebt die Band live bei einer der folgenden Shows:

Circus Of Doom Europatournee

25.08. SE Stockholm – Fallan

26.08. SE Huskvarna – Folkets Park

27.08. SE Gothenburg – Pustervik

28.08. DK Copenhagen – Pumpehuset

29.08. DE Hamburg – Gruenspan

30.08. DE Berlin – Columbia Theater

01.09. DE Stuttgart – Longhorn

03.09. CZ Prague – Palac Akropolis

04.09. AT Vienna – Simm City

05.09. CH Pratteln – Z7

07.09. IT Milan – Legend Club

08.09. DE Munich – Neue Theaterfabrik

10.09. DE Frankfurt – Batschkapp

11.09. DE Nurnberg – Hirsch

12.09. DE Bochum – Zeche

14.09. UK London – O2 Academy Islington

15.09. UK Wolverhampton – KK’s Stell Mill

16.09. UK Manchester – Club Academy

18.09. BE Vosselaar – Biebob