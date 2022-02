Graspop Metal Meeting 2022: Sabaton als neuer Headliner bestätigt

Leider waren Aerosmith gezwungen, ihre Headliner-Show auf der GMM 2022 abzusagen. Sobald uns die Nachricht erreichte, machten sich die Veranstalter des belgischen Festivals an die schwierige Aufgabe, einen würdigen Ersatz zu finden, und die Bemühungen wurden belohnt. Es ist gelungen, eine der beliebtesten Metalbands der Welt zu verpflichten, denn diesen Sommer wird The Swedish War Machine wieder in Dessel zu Gast sein. Richtig, Sabaton sind unsere neuen Headliner für Sonntag, den 19. Juni 2022.

Das zehnte Album von Sabaton, The War To End All Wars, wird am 4. März 2022 (Nuclear Blast) veröffentlicht. Geschrieben und aufgenommen im Jahr 2021 während der weltweiten COVID-Pandemie, hat die Band ein Konzeptalbum mit 11 brandneuen Songs geschaffen, die tief in bisher unerforschte Gräueltaten, Wunder und Ereignisse eintauchen, die mit dem Ersten Weltkrieg zu tun haben.

Mach dich bereit für einen weiteren glorreichen Auftritt des schwedischen Panzerbataillons. „Wir können es kaum erwarten, zu sehen, welche umwerfenden neuen Manöver sie sich dieses Mal ausgedacht haben. Komm zum Graspop Metal Meeting 2022 und finde es heraus!“, so die Veranstalter.

Klicke hier für eine Übersicht über alle bestätigten Bands. Die Tickets gehen nach wie vor weg wie warme Semmeln, nur Tageskarten für Freitag, den 17. Juni, sind noch erhältlich. Wenn ihr die Jubiläumsausgabe nicht verpassen wollt, dann sichert euch jetzt noch eure Tickets.