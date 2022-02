Watain: Video & 7inch zur Single „The Howling“ veröffentlicht

Das berüchtigte schwedische Black-Metal-Kollektiv Watain ist stolz darauf, The Howling zu veröffentlichen – die erste Single aus ihrem kommenden neuen Studioalbum The Agony & Ecstasy Of Watain, das am 29. April 2022 erscheinen wird.

The Howling gibt den Ton an für das, was auf dem siebten Album der Band zu hören sein wird, eine beunruhigende, schwärzliche Reise in 10 Kapiteln, die ebenso unerbittlich bösartig wie verlockend ist.

E. Danielsson (Gesang) fügt hinzu:„The Howling refers to the wordless voice of the wild, wailing eerily through the ages, urging us to leave our safe spaces and explore the dark recesses of the great Abyss both within and without. To see it, to learn from it, to know it. „

Die Single ist sowohl in digitaler als auch in physischer Form erhältlich – eine streng limitierte 7“ mit The Howling auf der A-Seite und dem Profanatica-Cover I Arose auf der B-Seite kann ab sofort erworben werden. Das schwarze Vinyl ist exklusiv über den Nuclear Blast Mailorder erhältlich, während die oxbloodfarbene Version im bandeigenen Shop verkauft wird. Handelt schnell, denn die Platten werden schnell weg sein!

Mehr zum kommenden Release: