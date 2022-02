Soen: kündigen exklusives „Live From Atlantis Grammofon Studios“-Event mit weltweitem Stream an

Nach der unvermeidlichen und bedauerlichen Verschiebung ihrer europäischen Imperial Tour 2021 kündigt die provokante und einnehmende schwedische Metalband Soen Live From Atlantis Grammofon Studios an, ein weltweites und exklusives On-Demand-Stream aufgezeichnetes Live-Event, das am 18. Februar 2022 um 20:00 Uhr CET/EST/AEDT stattfinden wird.

„Das ist etwas, das wir schon lange im Kopf haben, aber bisher nie die Chance hatten, es zu verwirklichen„, sagt Mitbegründer Martin Lopez.

Mit dem Versprechen, ihren Fans einen unvergesslichen und intimen Abend zu bescheren, werden Soen (Joel Ekelöf, Martin Lopez, Lars Enok Åhlund, Cody Ford, Oleksii „Zlatoyar“ Kobel) neue und einzigartige Arrangements zu verschiedenen Titeln aus ihrem vergangenen und aktuellen Repertoire aufführen. Um dieses erstaunliche Erlebnis zu vervollständigen, werden Soen von einem Quartett klassisch ausgebildeter Musiker und einem Chor begleitet.

„Wir hatten schon immer das Gefühl, dass unsere Songs das Potenzial haben, in verschiedenen Arrangements zu funktionieren, und wollten mit einem Quartett und einem Chor etwas anderes ausprobieren; wir ließen alle technischen Aspekte weg und konzentrierten uns nur auf die unverfälschten Emotionen der Songs…“, so Lopez weiter. „Die Verschiebung unserer November-Termine gab uns die Gelegenheit, es endlich zu versuchen, ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis und ich weiß, dass unser Publikum es zu schätzen weiß, Soen auf diese Weise zu sehen.“

Tickets für Live From Atlantis Grammofon Studios können hier erworben werden. Die Veranstaltung wird in drei verschiedenen Zeitzonen übertragen und kann mit einem gültigen Ticket bis zu 72 Stunden lang gestreamt werden:

– 20:00 Uhr MEZ (UK, europäische und afrikanische Territorien)

– 20:00 Uhr EST (Kanada, Nord- und Südamerika)

– 20:00 Uhr AEDT (Australasiatische Gebiete)

Soen bieten außerdem einen Sonderrabatt für alle, die im Besitz eines gültigen Tickets für einen beliebigen Termin der Imperial Tour sind (einschließlich vergangener Shows). Die Bedingungen für die Gewährung des Rabatts findet ihr auf der Facebook-Seite von Soen.

Tickets für die verschobenen Imperial Tour-Termine finden Sie hier; bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Soen – Imperial Tour 2022 – European Dates:

24.04.22 Hamburg (De) – Logo

25.04.22 Amsterdam (Nl) – Melkweg

26.04.22 Pratteln (Ch) – Z7

27.04.22 Lyon (Fr) – Cco Villeurbanne

30.04.22 Stockholm (Se) – Klubben

02.05.22 Gothenburg (Se) – Pustervik

03.05.22 Oslo (No) – Rockefeller

06.05.22 Karmoy (No) – Karmøygeddon Metal Festival

09.05.22 Helsinki (Fi) – Tavastia

10.05.22 Tampere (Fi) – Olympia Kortteli

15.05.22 Kiev (Ua) – Bel Etage

17.05.22 Cluj-napoca (Ro) – Form Space

18.05.22 Bucharest (Ro) – Quantic Club

19.05.22 Sofia (Bg) – Mixtape 5

21.05.22 Izmir (Tr) – Sold Out Performance Hall

22.05.22 Ankara (Tr) – Jolly Joker

23.05.22 Istanbul (Tr) – Küçükçiftlik Park

26.05.22 Thessaloniki (Gr) – Principal Club

27.05.22 Athens (Gr) – Gagarin 205

29.05.22 Tel Aviv (Il) – Havana Music Club

02.09.22 Gdansk (Pl) – Drizzly Grizzly

03.09.22 Warsaw (Pl) – Proxima

04.09.22 Wroclaw (Pl) – Pralnia

06.09.22 Aschaffenburg (De) – Colos Saal

07.09.22 Milan (It) – Magazzini Generali

08.09.22 Rome (It) – Largo

09.09.22 San Donà Di Piave (It) – Revolver

10.09.22 Munich (De) – Backstage

11.09.22 Berlin (De) – Fraanz

13.09.22 Cologne (De) – Luxor

15.09.22 Leipzig (De) – Hellraiser

17.09.22 Budapest (Hu) – A38

21.09.22 Vienna (At) – Arena

23.09.22 Strasbourg (Fr) – La Maison Bleue

24.09.22 Paris (Fr) – La Maroquinerie

26.09.22 Manchester (Gb) – Rebellion

27.09.22 Birmingham (Gb) – O2 The Institute 2

28.09.22 London (Gb) – O2 Academy Islington

29.09.22 Antwerp (Be) – Trix

01.10.22 Zoetermeer (Nl) – Boerderij