Lankester Merrin: unterschreiben bei Black Sunset und kündigen neues Album fürs nächste Jahr an

Die niedersächsischen Melodic Metaller von Lankester Merrin haben bei Black Sunset/MDD unterschrieben! Bereits im kommenden Frühjahr wird das Quintett um Frontfrau Cat Rogers den Nachfolger des im April 2021 in Eigenregie erschienen Debuts Upon the Forgotten veröffentlichen. Musikalisch hat die Band mit ihrem kommenden Album, welches im Institut für Wohlklangforschung in Hannover aufgenommen und produziert wurde, einen großen Schritt nach vorn gemacht und sich bereits mit ersten akustischen Kostproben die Aufmerksamkeit von Black Sunset/MDD gesichert. Euch erwartet ein ausgereiftes Melodic Metal Album, mit kraftvollen Songs die einiges an Ohrwurmpotential und eine große Brise Power Metal, ohne dabei – trotz „female fronted“ – in den Symphonic Metal Bereich abzudriften, mit sich bringen. Be prepared, mehr Infos demnächst!