Måneskin: kündigen neue Single „The Loneliest” an

Am Samstag traten Måneskin beim Global Citizen Festival: NYC 2022 mit fünf Songs auf. Die Band betrat die Global Citizen-Bühne kurz vor dem Hauptact Metallica. Zu den weiteren Interpreten der Veranstaltung gehörten Charlie Puth, Jonas Brothers, Mariah Carey, Mickey Guyton und Rosalía. Die Festival Kampagne führte zu einem Engagement von über 2,4 Milliarden Dollar zur Bekämpfung der extremen Armut.

Hier Måneskin Performance von I Wanna Be Your Slave beim Global Citizen Festival anschauen:

Letzte Woche haben Måneskin ihre mit Spannung erwartete neue Musik auf ihren sozialen Medien angeteasert, bevor sie am Freitag bestätigten, dass ihre neue Single The Loneliest am 07.10.2022 erscheinen wird. Gestern Abend hat die Band auch das Artwork der Single enthüllt.

The Loneliest kann man bereits hier pre-saven: https://forms.sonymusicfans.com/campaign/maneskin-new-single-de/

Die Hit-Single Supermodel der Rockband hat kürzlich über 100 Millionen Streams weltweit erreicht, wurde ein #1 Billboard Chart-Hit und war mehrere Wochen auf Platz #1 im U.S. Alternative Radio. Damit ist Måneskin der einzige Künstler, der in diesem Jahr mit zwei Songs die Nummer 1 im US-Alternative-Radio erreicht hat. Die vierköpfige italienische Rockband hat außerdem bei dem diesjährigen Billboard Music Award in der Kategorie ‚Top Rock Song‘ und bei den iHeartRadio Music Award die Kategorie ‚Best New Alternative Artist‘ für sich entscheiden können.

Måneskin setzen einen phänomenalen Sommer der globalen Dominanz fort. So spielte die Band kolossale Headline-Shows und riesige Festival-Sets auf der Hauptbühne des Lollapalooza vor über 65.000 Fans, wo die Band die Menge buchstäblich aus den Angeln hob, den historischen Circo Massimo in Italien, wo die Band vor ausverkauftem Haus ein fulminantes Headline-Set vor über 70.000 Fans spielte, Rock in Rio, Pinkpop, Rock am Ring, Summer Sonic, und viele mehr.

Måneskin werden diesen Winter mit der Loud Kids-Tour in die USA kommen, bevor sie im Jahr 2023 wieder nach Europa und Großbritannien zurückkehren.

23. Februar 2023 – Pesaro, Italien – Vitrifrigo Arena EXTRA TICKETS

25. Februar 2023 – Turin, Italien – Pala Alpitour SOLD OUT

27. Februar 2023 – Amsterdam, Niederlande – Ziggo Dome (previously at: AFAS LIVE)

02. März 2023 – Brüssel, Belgien – Forest National SOLD OUT

03. März 2023 – Brüssel, Belgien – Forest National NEW DATE

06. März 2023 – Berlin, Deutschland – Mercedes Benz Arena (previously at: Verti Music Hall)

10. März 2023 – Köln, Deutschland – Lanxess Arena NEW DATE

13. März 2023 – Paris, Frankreich – Accor Arena (previously at: Zenith)

16. März 2023 – Bologna, Italien – Unipol Arena SOLD OUT

17. März 2023 – Bologna, Italien – Unipol Arena NEW DATE

20. März 2023 – Firenze, Italien – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

21. März 2023 – Firenze, Italien – Nelson Mandela Forum SOLD OUT

24. März 2023 – Rom, Italien – Palazzo dello Sport SOLD OUT

25. März 2023 – Rom, Italien – Palazzo dello Sport SOLD OUT

28. März 2023 – Neapel, Italien – Palapartenope SOLD OUT

29. März 2023 – Neapel, Italien – Palapartenope SOLD OUT

31. März 2023 – Bari, Italien – Palaflorio SOLD OUT

03. April 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum SOLD OUT

04. April 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum SOLD OUT

06. April 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum SOLD OUT

11. April 2023 – Barcelona, Spanien – Palau Saint Jordi NEW DATE

26. April 2023 – Zürich, Schweiz – Hallenstadion (previously at: Halle 622)

28. April 2023 – Wien, Österreich – Wiener Statdhalle

30. April 2023 – Esch-sur-Alzette, Luxemburg – Rockhal SOLD OUT

02. Mai 2023 – Kopenhagen, Dänemark – The Royal Arena NEW DATE

05. Mai 2023 – Mailand, Italien – Mediolanum Forum

08. Mai 2023 – London, UK – The O2 Arena (previously at: O2 Academy Brixton)

12. Mai 2023 – Warschau, Polen – Torwar Hall SOLD OUT

14. Mai 2023 – Prag, Tschechien – O2 Arena (previously at: Malá Sportovní Hala)

16. Mai 2023 – Budapest, Ungarn – Budapest Arena (previously at: Barba Negra)

18. Mai 2023 – Riga, Lettland – Arena Riga

19. Mai 2023 – Tallinn, Estland – Saku Suurhall