Devil’s Train: veröffentlichen ihr neues offizielles Video zu ihrem Song „Rising On Fire“

Der Track stammt aus dem neuen Album Ashes & Bones, das am 24. Juni 2022 über ROAR! Rock of Angels Records erschienen ist.



Ashes & Bones wurde am 24. Juni 2022 als dreifach verpackte Digipak-CD, weiß/schwarzes Splatter-Vinyl (LTD. 300), grau/schwarz marmoriertes Vinyl (LTD. 300), silbernes Vinyl (LTD. 200) und als digitales Streaming- und Download-Format veröffentlicht! Das Album erscheint auch in einer auf 300 Exemplare limitierten Sammlerbox mit Lasergravur, die folgende Bestandteile enthält: die Digipak-CD, einen Gitarren-Schlüsselanhänger/Flaschenöffner, einen Aufnäher, eine Tragetasche und eine signierte Autogrammkarte.



Produziert, Regie und Schnitt von Frank Kollbrunner für https://www.musikclip.ch/

Regie: Frank Kollbrunner

Video Konzept/Idee von RD Liapakis



Devil’s Train sind:

R.D. Liapakis – Vox

Dan Baune – Gitarren

Jens Becker – Bass

Jörg Michael – Schlagzeug