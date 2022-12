Entheos: teilen „In Purgatory“ Video

Entheos – Sänger Chaney Crabb und Multi-Instrumentalist Navene Koperweis – dringen mit ihrem progressiven Death Metal in immer phantasievollere Richtungen vor und heben sich so von der Masse ab. Mit Elementen aus unzähligen Genres – darunter Death Metal, Groove, Grunge, Electronica, Slam, Gothic Rock, Jazz, Prog und mehr – haben sie sich mit jeder Veröffentlichung weiterentwickelt. Die Entscheidung, sich 2020 auf zwei Musiker zu reduzieren, hat die Band gestrafft und erlaubt es den Kernmitgliedern, die Musik zu machen, die sie wollen – ohne Kompromisse, was eindeutig zu ihrem Vorteil ist.

Heute teilen Entheos mit euch das Video zur neuen Single In Purgatory. Schaut es euch hier an:

„In Purgatory ist eine direkte Fortführung unserer letzten Single Absolute Zero„, sagt Koperweis. „Die Leadgitarren und das Outro von Absolute Zero wurden zur Saat von In Purgatory, und ab da schrieb der Song sich quasi von alleine.“

Crabb führt weiter aus: „Textlich steht es für Selbstbeobachtung und die Auseinandersetzung mit der Person, die man im Innersten ist. Das Video wurde von den unglaublichen David Brodsky und Allison Woest und ihrem Team bei My Good Eye gedreht und bearbeitet.“

Absolute Zero und In Purgatory sind nur der Beginn einer neuen Ära von Entheos. Mehr dann 2023!

https://www.facebook.com/entheosband

https://www.instagram.com/entheosofficial