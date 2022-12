Damaged & Co.: veröffentlichen das Video zu „Truth“ vom kommenden Album „Life’s Grand Delusion“

Die maltesischen Alternative-/Melodic-Metaller Damaged & Co. haben angekündigt, dass sie ihr Debütalbum Life’s Grand Delusion am 11. Februar 2023 veröffentlichen werden. Einen Vorgeschmack auf ihren Sound gibt es jetzt mit dem Video zu Truth – schaut es euch auf dem YouTube-Kanal der Band an:

Das LP besteht aus elf Songs (davon einer Instrumental), die über vier Jahre geschrieben wurden und unterschiedliche Einflüsse zeigen, die von Metalcore, Dark, Symphonic Metal und Alternative Metal kommen. Was Life’s Grand Delusion so brillant und einzigartig macht, ist die Fähigkeit der Band, jeden Song zu einem Juwel zu machen, mit einer präzisen Identität und einer präzisen Botschaft. Die Songs haben keinen technischen Ansatz, sondern glänzen dadurch, dass sie von der gesamten Band geschrieben wurden.

Die Stärke der Gruppe wird auch durch das hochklassige Mixing und Mastering von Matt Hyde unterstrichen, der mit Bands wie Slipknot, Bullet For My Valentine, Trivium, Machine Head, As I Lay Dying und Chimaira zusammengearbeitet hat. Das Artwork ist das Werk von Julian „Julinu“ Mallia.

Life’s Grand Delusion Tracklist:

1) Truth

2) Destiny

3) Life’s Grand Delusion

4) Carpe Diem

5) Corvus

6) Dragonfly in Amber

7) Vengeance is Mine

8) Gravedigger

9) Clenching Fists

10) Afflicted

11) Reflections

Life’s Grand Delusion wird als Digipak, Streaming und als digitaler Download erhältlich sein. Verpass es nicht, wenn du ein Fan von Killswitch Engage, Asking Alexandria, Breaking Benjamin, Demon Hunter, Of Mice And Men bist. Die Vorbestellung ist bereits auf Bandcamp aktiv.

Damaged & Co. sind:

Albumaufnahme-Line-Up:

Peter Paul Valletta – Gesang

Daniel Sammut – Gitarre

Etienne Vella – Gitarre

Daniel Aquilina – Schlagzeug

Keith Muscat – Klaviatur

Session Member: Fabio Negro – Bass

Aktuelles Line-Up:

Peter Paul Valletta – Gesang

Daniel Sammut – Gitarre

Daniel Aquilina – Schlagzeug

Keith Muscat – Klaviatur

Session Member: Cedric Debono – Bass

Damaged & Co. online:

Facebook

Instagram