Blutengel: neue Single / Video „Our Souls Will Never Die“

Unbeschreiblich facettenreich präsentieren sich Blutengel auf ihrem aktuellen Album Erlösung – The Victory Of Light mit einer großen Bandbreite an Emotionen. Der Longplayer folgte auf das im Frühjahr erschienene Cover-Album Fountain Of Destiny und übertraf die an Blutengel gesetzte Erwartung noch einmal um ein Vielfaches.

Nun stellte die multitalentierte Band um Sänger und Songwriter Chris Pohl und Ulrike Goldmann ihre brandneue Single / Video vor! Der bisher unveröffentlichte, exklusive Song und das Musikvideo bieten einen Vorgeschmack auf das Konzert am 22. Dezember in Berlin und die darauffolgende Living The Darkness-Tournee in 2022.

Hier geht’s direkt zum Blutengel Musikvideo Our Souls Will Never Die:

Über den Song berichtet Chris, der Blutengel-Mastermind: “Nach dem Release des aktuellen Albums hatte ich noch so viele Ideen, dass ich bereits an einigen Songs gearbeitet habe. Our Souls Will Never Die war der Song, der unserem letzten Konzert 2021 den Namen geben sollte! Ich wollte das Konzert und den Song unter das Motto „Unsterblichkeit der Seele“ stellen. Egal, wie kacke es jetzt ist und was alles noch passiert, unsere Seelen werden das überleben. In dem Song geht es darum, sich etwas zu trauen und nicht in der grauen Masse unterzugehen, die momentan gegen alles und jeden ist. Einfach sein Ding machen! Für sich selbst! Durchs Feuer gehen! Kämpfen, weinen, lieben! Am Ende werden unsere Seelen dort weitermachen, wo wir es vielleicht im Leben nicht geschafft haben aber den Weg, den müssen wir jetzt ebnen!”

“Ich wollte das ganze in eine sehr treibende, hymnische und angerockte Nummer mit Gitarren und ordentlich Power packen! Ich glaube, es hat geklappt!”

Den Song streamen/downloaden: https://blutengel.lnk.to/OurSoulsWillNeverDie

Das aktuelle Blutengel Album Erlösung – The Victory Of Light könnt ihr hier komplett durchhören/bestellen https://blutengel.lnk.to/Erloesung

