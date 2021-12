Deserted Fear: veröffentlichen erste Single und Musikvideo „Part Of The End“ aus kommendem Album „Doomsday“

Mit Part Of The End präsentieren Deserted Fear die erste Single mit dem dazugehörigen Video aus ihrem kommenden Album Doomsday, das am 4. März 2022 über Century Media Records erscheinen wird.

Für den Videodreh wurde der talentierte Mirko Witzki von Witzki Visions engagiert, der den Clip zu Part Of The End gefilmt und Regie geführt hat.

Deserted Fear über die Erfahrungen, die sie bei dem Videodreh gemacht haben:

Fabian: „Was für ein cooler Videodreh! Die erste Single eines Albums ist immer etwas Besonderes und so haben wir uns mal wieder auf ein Abenteuer begeben, was uns definitiv in Erinnerung bleibt. Der Tag im Bergwerk hat nicht nur voll viel Spaß gemacht, sondern auch zum Nachdenken angeregt.“

Simon: „Der Bezug zum Alltag dieser Arbeiter rutscht seit Beginn des 21 Jahrhunderts in der westlichen Gesellschaft nach und nach in Vergessenheit. Wir können uns nicht mehr vorstellen, unter welch katastrophalen Bedingungen Menschen heute noch in Asien und dem globalen Süden unseren Wohlstand erarbeiten.“

Mahne: „Die Arbeit unter Tage war gefährlich und die Bergmänner mussten sich aufeinander verlassen können, denn das Leben hing mitunter voneinander ab. Umso interessanter war es, wie die Kumpel noch immer für den Bergbau brannten und mit welchem Aufwand sie sich im Trainingsbergwerk Recklinghausen ehrenamtlich engagieren. Auch wie alle beim Dreh mit anpackten, war gelebter Zusammenhalt alter Kumpels!“

Deserted Fears brandneues Meisterwerk wurde von Fabian Hildebrandt im Eisensound Studio aufgenommen, gemixt und gemastert. Doomsday besteht aus zwei Intro-Tracks und neun starken Melodic-Death-Songs mit folgendem Track-Listing:

1. Intro

2. Part Of The End

3. Idols Of Triumph

4. Follow The Light That Blinds

5. Fall From Grace

6. At Its End

7. Reborn Paradise

8. The One Desire

9. Call Of Emptiness

10. Voices Of Fire

11. Doomsday

Die Erstpressung des Albums als Ltd. CD-Digipak-Edition enthält einen speziellen Getränkeuntersetzer und die zuvor veröffentlichten Singles Funeral Of The Earth und Artifacts Of The Black Rain als Bonustracks. Die LP-Edition des Albums erscheint auf 180g heavy Vinyl im Gatefold und einem Poster im Format A2. Dies sind die verfügbaren Varianten und Limitierungen für das LP-Format:

Ltd. Gatefold black LP & Poster – Unlimited

Ltd. Gatefold dark green LP & Poster – 300x copies via CM Distro & Webshop Europe

Ltd. Gatefold transp. light blue LP & Poster – 300x copies via EMP

Ltd. Gatefold Colored Re-Vinyl LP & Poster – 300x copies via Band

Der Vorverkauf von Doomsday ist gestartet. Unter folgendem Link könnt ihr euch euer Exemplar sichern und euch ebenfalls die digitale Version des Songs anhören: https://DesertedFear.lnk.to/Doomsday

Zusammen mit dem Albumstart von Doomsday im März 2022 werden Deserted Fear eine Reihe exklusiver Release Shows in Deutschland spielen. Checkt die folgenden Konzertdaten und sichert euch eure Tickets!

Deserted Fear – Doomsday Album Release Tour:

Deserted Fear zu den Tournews:

“Streicht euch die Termine in eurem Kalender an und bestellt eure Tickets! Wir können es kaum erwarten, endlich wieder Konzerte zu spielen und freuen uns sehr, euch alle bald wiederzusehen!”

Für die digitale Single Artifacts Of The Black Rain (eine Coverversion des In Flames-Klassikers!) folgt einfach dem Link: https://desertedfear.lnk.to/ArtifactsOfTheBlackRain-CoverVersion-Single

Deserted Fears aktuelles Studioalbum Drowned By Humanity wurde im Februar 2019 weltweit über Century Media Records herausgebracht und schaffte es nach Veröffentlichung auf Platz 20 der offiziellen deutschen Albumcharts. Das Album sowie der Backkatalog der Band können weiterhin hier erworben werden: https://www.cmdistro.de/Search?q=deserted+fear und hier www.desertedfear.de/shop

Deserted Fear live:

03.03.2022 Hamburg (Germany) – Logo

04.03.2022 Cottbus (Germany) – Gladhouse

05.03.2022 Jena (Germany) – F-Haus

06.03.2022 Essen (Germany) – Turock

10.03.2022 Nürnberg (Germany) – Z-Bau

11.03.2022 Göttingen (Germany) – Exil

12.03.2022 Wiesbaden (Germany) – Schlachthof

13.03.2022 Köln (Germany) – Volta

18.03.2022 Lörrach (Germany) – Altes Wasserwerk

19.03.2022 Aalen (Germany) – Rock It

14.04.2022 Leipzig (Germany) – Hellraiser

15.04.2022 Berlin (Germany) – ORWOhaus

16.04.2022 Prague (Czech Republic) – Meet Factory

17.04.2022 Budapest (Hungary) – Barba Negra

18.04.2022 München (Germany) – Backstage Werk

19.04.2022 Salzburg (Austria) – Rockhouse

20.04.2022 Wien (Austria) – SIMM City

07.05.2022 Saalfeld (Germany) – Klubhaus

06.-09.07.2022 Ballenstedt (Germany) – Rock Harz Open Air

14.-16.07.2022 Leoben (Austria) – Area 53 Open Aier

And more dates to be announced soon…

Deserted Fear sind:

Manuel “Mahne” Glatter – Vocals/Guitar

Simon Mengs – Drums

Fabian Hildebrandt – Guitar

Deserted Fear online:

https://www.desertedfear.de/

https://www.facebook.com/desertedfear