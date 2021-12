Lordi: neue digitale Single zu “Demons Supreme”

Lordi wagen sich in die sehr tanzbaren Abgründe des Industrial Metal und bringen Spooky Sextravaganza Spectacular mit sich, wenn sie am 11. Februar 2022 wieder aus jenen herausklettern, um auf den digitalen Plattformen die Maschinen zu starten.



Schon so kurz nach der physischen Veröffentlichung ihres monströsen Projekts Lordiversity (ein Boxset mit 7 Alben auf einen Schlag) und ihrer ganz besonderen Weihnachtssingle Merry Blah Blah Blah, bringt die Monster-Truppe schon wieder eine neue digitale Single heraus.



Eine neue Single namens Demon Supreme – sie hat jedes kleine elektronische Element, das man mit Industrial assoziiert und besonders die Gitarren sind erstklassig! Industrial Metal auf die Lordi-Art, definitv ein Fest für die Ohren!



Spooky Sextravaganza Spectacular verströmt erhebliche Shotgun Messiah -Vibes, was keine Überraschung ist, da Lordi auf diesem Album Industrial Metal spielen. Nachdem die 2020er Platte Killection schon einen derartigen Song beinhaltete, ist Spooky Sextravaganza Spectacular ein ganzes Album voller tanzbarer Industrial-Metal-Songs. Schon der Titel ist so extravagant wie 90er Industrial Metal selbst!



Eingängig mit der nötigen Schärfe, was kann man an Spooky Sextravaganza Spectacular nicht lieben?