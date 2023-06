Nuclear Power Trio: kündigen neues Album „Wet Ass Plutonium“ an

Es ist der Moment, auf den alle weltweit gewartet haben. Das Nuclear Power Trio ist zurück und hat Neuigkeiten zu ihrem zweiten Album Wet Ass Plutonium mitgebracht. Das nächste Kapitel in den musikalischen Bestrebungen dieses tyrannischen Trios wird am 28. Juli 2023 veröffentlicht und enthält neun neue Tracks.

Seht euch hier das Video zur ersten Single Nyetflix And Chill an:

„Donny, Vladi P und ich hatten einen kleinen Streit am Ende des aggressiven Tourneezyklus für die letzte Platte. Wir haben uns aber wieder versöhnt und beschlossen, einige Zeit in der amerikanischen Metropole Miami, Florida, zu verbringen. Wir gingen in einen Haufen Synthwave-Clubs, fuhren in einem orangefarbenen Lambo herum, kauften uns gemeinsam weiße Anzüge und sahen eine Menge Miami Vice. Wir haben uns einfach wieder ineinander verliebt, und das war wirklich inspirierend“. – sagte Drummer Kimmy

Als Ergebnis ihres inspirierenden South-Beach-Sabbaticals hat das Trio eine LP zusammengestellt, die das Ausmaß und die Ambitionen ihres Debüts in den Schatten stellt. Die Arrangements umfassen Streicher, echte Shred-Harp, Bläser-Sektionen und vollwertige Synthwave-Leads. Gastsoli von Chris Broderick (In Flames, Megadeth), Ben Ellis (Scar Symmetry), Brian Hopp (Cephalic Carnage) und Scott Carstairs (Fallujah) heben die Songs in ungeahnte Höhen. Abgerundet werden die epischen Kompositionen durch Orchestrationen von Jesse Zuretti (Marvel) und zum ersten Mal auf einem Nuclear Power Trio-Song durch Gesang.

„Wir haben dem Label immer wieder gesagt, dass wir einen großartigen Job gemacht haben, aber es ist noch nicht fertig, und wenn wir fertig sind, werden wir in einer Position sein, wie es sie vielleicht noch nie gegeben hat“, sagt Lead-Gitarrist Donny. „Wenn du darüber nachdenkst und wirklich jeden fragst, was 2023 unglaublich machen könnte, werden sie dir sagen, dass es Wet Ass Plutonium ist.“

„Donny sagte mir, dass es sich um ein ‚Trio‘ handelte… Ein Harfenist des Präsidenten und ein paar Bläser des Geheimdienstes später gab es über 750 Tracks in dem Projekt. Jedes Mal, wenn ich es anspreche, droht er damit, mich ‚über die Mauer zu schicken‘, was auch immer das heißen mag. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um eine Veruntreuung von Regierungsgeldern handelt, aber ich halte meinen Mund“ – witzelte der Produzent der Band, Dave Otero (Cattle Decapitation, Archspire).

Vorbestellungen für das Album, das auf CD, Vinyl, digital und als Teil eines Bundles mit einem Shirt erhältlich sein wird, sind ab sofort unter folgendem Link erhältlich: metalblade.com/nuclearpowertrio

Wet Ass Plutonium – Tracklisting: (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. W.A.P. (Wet Ass Plutonium)

2. Apocalypse Mao

3. Nyetflix and Chill

4. Air Force Fun

5. Snark Side of the Un

6. ¡Vamos, Brandito!

7. Anti-Saxxers (Mandatory Saxination)

8. Critical Bass Theory

9. Red Scare Bear Stare

Über die Band:

Drei Jahre sind vergangen seit dem einhellig geschätzten Jahr 2020 auf dem Planeten Erde. Von den Bewohnern Tellurs aus einer Vielzahl von Gründen geliebt, war der herausragende Beitrag des Jahres eindeutig die Veröffentlichung von A Clear and Present Rager von Nuclear Power Trio. Der unerbittliche Eifer der EP, den Frieden mit nylongitarrenbetriebenem Fus-djent zu entfachen, fand beim Publikum auf der ganzen Welt großen Anklang und löste einen Wandel im kollektiven Bewusstsein der Menschheit aus.

Jede Aktion hat eine gleichwertige und entgegengesetzte Reaktion; wir sahen, wie die trillionenschweren Tech-Overlords aus dem Jahr 2179 eine Flut von Plänen entfesselten, um das Trio daran zu hindern, den Weltfrieden zu schaffen. Glücklicherweise konnte keine einzige Mission durchgesetzt werden, einschließlich mehrerer Versuche, den alten, schmutzigen Zauberer T-800 einzusetzen.

Erfolglos und besiegt, verschwanden die Oberherren der Wealthy Entitled Fartsniffers schneller von der Bildfläche als Marty McFlys Hoverboard-Kickflip und überließen NPIII die Fortsetzung ihrer Mission mit der triumphalen Rückkehr von 2023, Wet Ass Plutonium.

Es bleibt abzuwarten, mit welchen gegnerischen Komponenten die Gruppe diesmal konfrontiert wird, obwohl das Album-Artwork und einige der Songtitel einige interessante Vorahnungen liefern: Reptilien, sardonische Cartoon-Bären und wütende Mobs von Anti-Saxxern tauchen als potenzielle Hindernisse für die triumphierende Supergroup auf. So ungewiss die Zukunft in diesem turbulenten Zeitgeist auch sein mag, eines ist sicher… Peace sells, also fangt an zu kaufen!

Nuclear Power Trio sind:

Schlagzeug: Kimmy

Gitarre: Donny

Bass: Vladi P

Nuclear Power Trio online:

