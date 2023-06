Kataklysm: kündigen Album Release Shows in Essen und München am 14./17.08.2023 an

Kataklysm spielen zwei exklusive Release-Shows um ihr neues Album Goliath vorzustellen. Sichert euch eines der limitierten Tickets und trefft die Band um euch das neue Album signieren zu lassen. Tickets gibt es ausschließlich im Nuclear Blast-Shop:

Essen Tickets: (14.08.23)

https://www.nuclearblast.de/kataklysm-goliath-cdticket-essen-14082023-1069364

Munich Tickets: (17.08.23)

https://www.nuclearblast.de/kataklysm-goliath-cdticket-muenchen-170823-1069366

Seit fast drei Jahrzehnten liefert das US-amerikanisch/französisch-kanadische Melodic-Death-Metal-Syndikat Kataklysm unnachgiebige Wellen von kraftvollem Sound über den gesamten Globus. Am 11. August wird das 15. Studioalbum der Band, Goliath, über Nuclear Blast Records auf die breite Masse losgelassen.

Nach der Veröffentlichung des hochgelobten Albums Unconquered im Jahr 2020 hatten Kataklysm mehr Zeit als sonst, um an dem Folgealbum zu arbeiten. Normalerweise wird das Album alle zwei Jahre veröffentlicht, aber die Band hatte die Möglichkeit, dieses Album über einen Zeitraum von drei Jahren zu entwickeln. Goliath, das seinem Namen treu bleibt, ist ein aggressives und gemeines Album, das ein Produkt seiner eigenen einzigartigen Hindernisse war. „Es gibt eine Menge Wut, aber auch viel Dunkelheit in diesem Album, es spiegelt die aktuelle Stimmung der Welt wider“, kommentiert Maurizio Iacono. „Goliath ist ein Album, das tiefgründig hinterfragt, was auf globaler Ebene passiert und innerhalb der Gesellschaft selbst, ist alles okay für dich, was du siehst?“

Kataklysm liefern mit der ersten und zweiten Single einen Doppelschlag, der eine prägnante Geschichte erzählt, die sich auf die aktuellen weltweiten Ereignisse beziehen lässt. Bringer Of Vengeance eröffnet mit Drop-Tune-Gitarren und nimmt den Hörer mit auf eine Reise, auf der moderne Metal- und Djent-Komponenten über den traditionellen Kataklysm-Sound gelegt werden. Die zweite Single Die As A King ist das Prequel zu Bringer Of Vengeance und ist das moderne Update von traditionellem Death Metal trifft auf Eingängigkeit. Die 2-teilige Geschichte wird von Musikvideos begleitet. Tracks wie Dark Wings Of Deception bieten die traditionelleren galoppierenden Gitarren über Thrash/Punk-artigen Drums und mit Black-Metal-Untertönen.

Maurizio fährt fort: „Auf der Welt geht etwas Seltsames vor sich, es gibt eine Menge Dysfunktionen. Und diese Platte hat dieses gemeine, aggressive Gefühl. Es geht auch darum, sich zu wehren, aufzustehen, auch wenn es manchmal unmöglich erscheint… ein moderner David gegen Goliath: für das zu kämpfen, was für einen selbst und die Menschen, die man liebt, richtig ist. Die Platte hat irgendwie diese Art von allgemeiner Reichweite.“

Die Trackliste zu Goliath findet ihr im Time For Metal Release-Kalender: (Vollansicht hier)

Goliath wurde in den JFD Studios in Dallas, TX und Studio City, CA sowie in The Cabin in Orlando, FL von J-F Dagenais aufgenommen, der das Album auch produziert und gemastert hat. Für das Mixing und Mastering kehrte die Band zu Chris Clancy zurück, der von Colin Richardson unterstützt wurde. Für das Coverartwork wurde ein Bild benötigt, das das ikonische Thema des Kampfes David gegen Goliath, das sich durch das gesamte Album zieht, einfängt und gleichzeitig die Kraft der Musik unterstreicht. Die Band übergab die Zügel an den renommierten Berliner Metal-Illustrator Eliran Kantor (Testament, Fleshgod Apocalypse), der den Look von Kataklysm mit einem makabren Filter versah, der das grüblerische Gefühl des Unbehagens, das beim Schreiben und Aufnehmen des Albums aufkam, unterstreicht.

Nicht viele Bands haben das erreicht, was Kataklysm in ihrer langen und strengen Karriere erreicht haben, aber was sie wirklich von der Masse abhebt, ist die Tatsache, dass sie die Welt mit wahrheitsgemäßen Augen sehen und die perfekte musikalische Landschaft erschaffen, um sie zu beschreiben. Mit diesem neuen Album liefern Kataklysm ein unschuldiges, aber aggressives Album in einer Zeit, die von Unsicherheit geprägt ist. Goliath ist die Antwort der Band auf die Art von Medien, die von beiden Seiten gefüttert wurden, und sie hat ihre Stimme und Identität gefunden, die sie zu den Figuren des Death Metal gemacht hat.

Kataklysm – Line-Up:

Maurizio Iacono | Gesang

JF Dagenais | Gitarre

Stéphane Barbe | Bass

James Payne | Schlagzeug

Kataklysm online:

http://www.kataklysm.ca

https://www.facebook.com/kataklysm/