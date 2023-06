Stratovarius: frühe Besetzung kehrt zurück

Sie begannen alles vor 34 Jahren… Die Dreamspace-Besetzung von Stratovarius hat sich neu formiert und kehrt unter dem Namen Timo Tolkki’s Strato zurück. In der Besetzung Timo Tolkki (Gesang & Gitarre), Tuomo Lassila (Schlagzeug) und Antti Ikonen (Keyboards) nahmen diese Mitglieder die klassischen Alben Fright Night, Twilight Time, Dreamspace und Fourth Dimension auf. Das 1994 erschienene Dreamspace-Album war das letzte Stratovarius-Album mit Timo Tolkki als Leadsänger und enthält Fan-Favoriten wie Chasing Shadows, Hold On To Your Dream, We Are The Future und Wings Of Tomorrow. Tolkki nahm seinen Gesang für die Demos des Fourth Dimension-Albums auf, bevor er beschloss, sich nur noch auf die Gitarre zu konzentrieren und Timo Kotipelto als Sänger zu rekrutieren. Fourth Dimension enthielt eine Reihe herausragender Titel, darunter Against The Wind, Distant Skies, Galaxies und Twilight Symphony.

Im Sommer 2022 trafen sich Timo Tolkki, Tuomo Lassila und Antti Ikonen, um Ideen für eine Neugründung der Originalbesetzung zu besprechen und beschlossen, sich Timo Tolkki’s Strato zu nennen. In aller Heimlichkeit proben sie seit Januar 2023 in Tuomos Garage (zurück zu den Wurzeln!) Die neu formierte Band hat einen Vertrag mit Warner Music Japan unterzeichnet und nimmt derzeit ihr Debütalbum mit dem Titel Return To Dreamspace auf, das am 27.10.2023 veröffentlicht werden soll. Eine Japan-Tournee ist für das Frühjahr 2024 geplant, und Timo Tolkki wird im November 2023 Japan besuchen, um das Album zu promoten – sein erster Besuch dort seit 2007. Tourneen durch Lateinamerika und Europa sind ebenfalls in Planung. Im Konzert wird die Band Songs von Return To Dreamspace sowie von den Stratovarius-Alben Fright Night, Twilight Time und Dreamspace spielen.

Eric Cerda, der Manager von Timo Tolkki, beschreibt die Musik als „wie die klassische Dreamspace-Ära klingend, aber aktualisiert für die 2020er Jahre. Fans des Melodic Power Metals – ein Genre, das diese Jungs so ziemlich definiert haben – werden die neuen Songs von Timo Tolkki’s Strato lieben, wobei sich Fans der frühen Stratovarius besonders freuen werden.“

Timo Tolkki’s Strato Video-Ankündigung:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Tuomo Lassila gründete Stratovarius 1984 in Helsinki und ist zusammen mit dem ursprünglichen Gitarristen Staffan Stråhlman für den Bandnamen Stratovarius verantwortlich. Ein Jahr später stieß Timo Tolkki zur Band. Stratovarius veröffentlichten ihr Debütalbum Fright Night (1989) über CBS Finnland. Damit begann eine der größten Erfolgsgeschichten in der Geschichte des Melodic Metals. Mit Alben wie Fright Night (1989), Twilight Time (1993), Dreamspace (1994) und Fourth Dimension (1995) definierten sie das, was heute als Power Metal bekannt ist.

Timo Tolkki schrieb mehr als 100 Songs für die Band, bevor er die Gruppe 2008 verließ, um eine erfolgreiche Solokarriere zu starten. Er ist verantwortlich für Power-Metal-Hymnen wie Black Diamond, Hunting High and Low, Speed Of Light, Paradise, Forever und Destiny. Von den Stratovarius-Alben der Tolkki-Ära wurden mehr als vier Millionen Exemplare verkauft.

Timo Tolkki’s Strato online:

Webseite: Stratoworld.fi

Facebook: https://facebook.com/timotolkkistrato

Instagram: https://www.instagram.com/official_timo_tolkkis_strato