Blackbriar: kündigen „The Euphonic Downfall Tour 2023“ zusammen mit Ad Infinitum an

Blackbriar kündigten am vergangenen Freitag ihre The Euphonic Downfall Tour 2023 zusammen mit Ad Infinitum an. Unterstützt werden sie dabei von der Band Phantom Elite. Die The Euphonic Downfall Tour 2023 umfasst zehn Termine in Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

Tourdaten: The Euphonic Downfall Tour 2023

Support: Phantom Elite

26.09 DE – Saarbrucken, Garage

27.09 DE – Munich, Backstage

28.09 NL – Utrecht, Tivoli

29.09 NL – Heerlen, Nieuwe Nor

30.09 DE – Oberhausen, Resonanzwerk (+)

02.10 DE – Hamburg, Logo

03.10 DE – Leipzig, Hellraiser

05.10 DE – Aschaffenburg, Colos-Saal

06.10 CH – Solothurn, Kofmehl (*)

07.10 CH – Schaffhausen, Kammgarn (*)

(+) Festival

(*) plus Opener – Infinitas

Eure Tickets bekommt ihr hier: https://www.blackbriarmusic.com/#tour

Hier könnt ihr euch auch die aktuellen Singles My Soul’s Demise und Crimson Faces anhören:

Streamt My Soul’s Demise hier: https://blackbriar.bfan.link/my-soul-s-demise

Seht euch das neue Video zu My Souls Demise hier an: https://youtu.be/QvPS2Cf2VN

„Manche sagen, dass die Schönheit in der Dunkelheit liegt – furchterregende Besucher, weit entfernte Welten, Gothic-Romanzen, schaurige Legenden, Sündenfresser, brennende Herzen, die in der Zeit eingefroren sind, Lieder mit einer irreführenden Stimme und einem wahrhaftigen Flüstern. Dies und noch viel mehr gibt es auf A Dark Euphony zu entdecken.“ Das sind die Worte von Sängerin Zora Cock über das kommende zweite Album der Band, das im Herbst 2023 bei Nuclear Blast Records erscheinen soll. Ein vielsagendes Zeichen von einer Band, die seit ihren Anfängen mit drei EPs und einem Full-Length-Album zusammen mit ihrem langjährigen Mitarbeiter Joost van den Broek in gothischer Schönheit und metallischer Dunkelheit schwelgt.

Mit ihrem Blick in die Zukunft und einem Major-Label im Rücken haben Blackbriar das Jahr 2023 ins Visier genommen, um ihren bisher tödlichsten Sirenengesang zu erschaffen. Die Band hat bereits den Song Crimson Faces veröffentlicht, um ihre Partnerschaft mit Nuclear Blast Records zu feiern, und nun wartet die Welt gespannt auf die Veröffentlichung von A Dark Euphony in diesem Herbst. Das Album wird zehn neue Originalsongs und einen Bonustrack enthalten und mit My Soul’s Demise wurde kürzlich die erste Single daraus veröffentlicht.

Zora: „Wir hatten das Vergnügen, mit dem Produzenten und musikalischen Genie Joost van den Broek zusammenzuarbeiten, und wir haben alles gegeben, um diese Platte zu schreiben und haben das Gefühl, dass dies unser bisher vollständigstes, persönlichstes und reifstes Album ist.“

In diesem Sinne hat die Band im April eine Vorbestellungskampagne für die Veröffentlichung gestartet, die mit einzigartigen Vergünstigungen gespickt ist und bereits recht erfolgreich war. Sie bereiten sich auch auf die Tour vor, mit Festival-Shows auf dem Wave Gotik Treffen, dem SummerBreeze und Rock The Lakes 2023, sowie als Special Guest auf der Clubtour von Charlotte Wessels.

Mit Auszeichnungen im Rücken, wie der dreimaligen Nominierung als „Best Artist“ bei der Popgala Noord von EuroSonic/Noorderslag (2018, 2020, 2022), und der anhaltenden Unterstützung der Fans mit monatlichen Streaming-Zahlen auf YouTube und Spotify von fast 1,5 Millionen Streams, ist die Welt bereit für eine spektakuläre Reise in die Dunkelheit und Schönheit.

Blackbriar sind:

Zora Cock – Gesang

René Boxem – Schlagzeug

Bart Winters – Gitarren

Robin Koezen – Gitarren

Siebe Sol Sijpkens – Bass

Ruben Wijga – Keyboards

Blackbriar online:

