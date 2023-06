To Kill Achilles: veröffentlichen neue Single / Video „Chemical Counterpart“ vom kommenden Album „Recovery“

Die Alternative-Rock-Band To Kill Achilles hat sich über Jahre hinweg Ehrlichkeit auf die Fahne geschrieben und ihre Nöte zum Ausdruck gebracht. Mit Recovery beginnt nun das nächste Kapitel, das am 11. August über Arising Empire veröffentlicht wird.

Am 1. Juni hat die Band ihren neuen Track Chemical Counterpart aus diesem neuen Meilenstein veröffentlicht!

„Ich weiß noch, wie ich mich früher fühlte, aber jetzt verschlingt das Grau den Tag. Und es ist nicht so, dass ich Schmerzen habe, ich weiß nur nicht mehr, wie man sich kümmert, ich glaube, ich habe mein Herz verloren, an ein chemisches Gegenstück und wie ich mich nach einem Neustart sehne, bevor es mich zerreißt.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Sound von Recovery besteht aus elf Tracks und wird durch aufrichtige Texte vermittelt, die echte Lebenserfahrungen mit der gleichen Grausamkeit schildern, die wir erwarten. Die Musik ist eine Mischung aus Aggression, Traurigkeit, Hoffnung und Schönheit, mit mitreißenden Refrains, die zum Mitsingen einladen, und zu Tränen rührenden Erzählungen, die die Reise ins Positive fördern.

„Diese Platte ist die Antithese zur letzten. Viel zu lange haben wir die Geschichte des geistigen Abbaus ohne Hoffnung erzählt. Recovery handelt von Mut, Kontrolle, Akzeptanz und letztendlich von dem Ziel, das jeder in dieser Situation anstrebt… die andere Seite. Diese Platte ist die Reise zur Besserung, die Kontrolle über das eigene Leben und die Erfahrungen um einen herum.“

Mehr Infos zum kommenden Album Recovery erhaltet ihr hier:

To Kill Achilles tourten ausgiebig durch das Vereinigte Königreich und den Großteil Europas mit Bands wie We Came As Romans, Counterparts, While She Sleeps, I Killed The Prom Queen, Betraying The Martyrs und vielen mehr.

Sie wurden offiziell eingeladen, auf dem diesjährigen Summer Breeze 2023 Festival zu spielen!

Erlebt To Kill Achilles live auf dem diesjährigen Summer Breeze Open Air Festival 2023!

To Kill Achilles sind:

Tindal | Gesang

Larry | Gitarre

Tippett | Bass

Baz | Schlagzeug

To Kill Achilles online:

https://www.tokillachilles.com

https://www.facebook.com/tokillachilles

https://www.instagram.com/tokillachillesband