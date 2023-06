Death Ray Vision: veröffentlichen Video zu „From The Rafters“

Death Ray Vision, die an der Schnittstelle zwischen Hardcore und Punk und Metal entstanden sind, haben ihr kommendes drittes Album No Mercy From Electric Eyes angekündigt, das am 30. Juni über Metal Blade Records erscheinen wird. Vorbestellen könnt ihr es hier.

Letzten Donnerstag hat die Band ihr Video zu From The Rafters veröffentlicht. Seht es euch hier an. (Das Video lässt sich ausschließlich mit Altersnachweis öffnen)

„Wenn die Gesellschaft zusammenbricht und die Gerechtigkeit nicht mehr aufrechterhalten wird, werden die Kids auf die Straße gehen und rebellieren“, sagt Bassist Mike D. „Dies ist ein Song über Ungerechtigkeit und Rebellion – er nimmt kein Blatt vor den Mund.“

Mehr Infos zu Death Ray Vision und ihrem kommenden Album No Mercy From Electric Eyes sowie die laufenden Tourdaten für 2023 findet ihr hier:

Death Ray Vision sind:

Keith Bennett – Gesang

Chris Rosati – Gitarre, Gesang

Pete Cortese – Gitarre

Mike D’Antonio – Bass

Colin Conway – Schlagzeug

