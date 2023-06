Ringworm: Extreme Metal-Legenden schließen sich Nuclear Blast an, um ihr 9. Album „Seeing Through Fire“ zu veröffentlichen

Etwas Brutales ist im Anmarsch. Inmitten einer wiederauflebenden, tonalen Welle der Aggression im Metal sind die aus Cleveland stammenden Pioniere der extremen Grausamkeit Ringworm auferstanden. Nach Jahrzehnten ihrer einflussreichen Karriere hat die Band angekündigt, bei Nuclear Blast Records zu unterschreiben und am 18. August ihr bösartigstes Album seit Jahrzehnten, Seeing Through Fire, zu veröffentlichen.

Human Furnace, der Sänger der Band, kommentiert das Signing bei Nuclear Blast wie folgt: „Wir könnten nicht aufgeregter sein, wirklich. Ein größeres Publikum zu erreichen ist immer das Ziel. Und nach einer Karriere, die so lang ist wie unsere, schätzt man die Möglichkeiten, die sich einem bieten, sehr. Die Chance, eine weltweit größere Metalszene zu erreichen, ist immer das, was der Arzt verordnet hat. NB verschafft uns eine Reichweite, die wir über die Jahre nicht hatten, und wir sind auf jeden Fall begeistert.“

HF fügt über die Platte hinzu:

„Wir sind ziemlich aufgeregt bei Seeing Through Fire. Es ist ein totaler Burner. Es ist eine geradlinige Platte, die dir die Fresse einschlägt und dich fragen lässt, was dich da getroffen hat“. Wir hatten noch nie das Bedürfnis, unser eigenes Rad neu zu erfinden“, aber bei diesem Album haben wir klanglich ein paar neue Dinge ausprobiert, und wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Natürlich ist das jedes Mal die Absicht, wenn wir eine neue Platte aufnehmen, aber wir haben das Gefühl, dass der Gesamtsound, das Gefühl und die Aggression von Seeing Through Fire viele unserer vergangenen Platten übertrifft. Was für jeden, der unseren Katalog kennt, nicht immer eine leichte Aufgabe ist. Mit jeder neuen Platte muss man tiefer graben.“

Am 2. Juni hat die Band die erste Single des Albums veröffentlicht, ein wütendes, halsbrecherisches Stück namens No Solace, No Quarter, No Mercy, das den Grundstein für die bevorstehende Brutalität legt.

HF sagt über die neue Single:

„Es gibt eine Menge Brecher auf dem neuen Album, deshalb war es schwer, einen als Single auszuwählen. Aber wir haben uns schließlich für No Solace, No Quarter, No Mercy entschieden. Es hat Hooks, Beatdowns, Headbangs, Thrash … Alles in allem ein ziemlich guter Vorgeschmack auf das, was man von der neuen Platte und Ringworm im Allgemeinen erwarten kann. Dieses Album befasst sich mit dem endlosen Konflikt, von dem wir nie frei zu sein scheinen. Die ständigen äußeren, inneren, mentalen und physischen Angriffe, die unser Leben formen, unsere Ausdauer testen, unsere Grenzen verschieben und unsere Bruchstellen herausfordern.“

Da aggressive Tendenzen im Metal wieder auf dem Vormarsch sind, ist die Rückkehr von Ringworm sehr willkommen. Die Band hat die Trommelfelle der Hörer seit Jahren mit mehr katastrophaler Härte und Intensität verletzt als ihre halb so alten Mitstreiter. Wie die Hörer der ersten neuen Single bestätigen können, sind Ringworm wütender denn je und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie in nächster Zeit langsamer werden.

Seeing Through Fire – Tracklisting:

1. Seeing Through Fire

2. Carved In Stone

3. No Solace, No Quarter, No Mercy

4. Death Hoax

5. Thought Crimes

6. Unavoidable Truth

7. House of Flies

8. You Want It To

9. Mental Decontrol

10. Power and Blood

11. Playing God

Über Ringworm:

In den seltensten Fällen gibt es eine Band, die sich in die Gehörgänge einnistet und diese mit einer so einzigartigen Kombination von Klängen verwüstet, dass man sich aus der Monotonie der alltäglichen Musik befreit und fest auf dem Terrain der Bewunderung verwurzelt. Ringworm aus Cleveland, Ohio, sind keine Fremden in diesem Konzept und faszinieren die Metalheads seit über 30 Jahren mit ihren unorthodoxen Melodien. Seit kurzem sind die Jungs bei Nuclear Blast Records unter Vertrag und bereiten sich darauf vor, ihr neuntes Studioalbum zu veröffentlichen: Seeing Through Fire.

„Wir wollten eine etwas andere Herangehensweise und einen anderen Look als bei den vorherigen Alben, es ist eine neue Ära für uns“, erklärt Sänger und Gründer James Bulloch, auch bekannt als The Human Furnace. „Es ist ein bisschen wie eine Rückkehr zu unseren Wurzeln, man hat immer wieder diese Momente, in denen man in seine Komfortzone zurückkehren möchte, aber gleichzeitig will man diese Komfortzone auch erweitern.“

Mit Seeing Through Fire wurde eine neue Ebene der Klangqualität erreicht, da die Technologie es Ringworm ermöglichte, alle früheren Beschränkungen, die ihnen während des Produktions- und Aufnahmeprozesses auferlegt wurden, zu beseitigen. Durch die erneute Zusammenarbeit mit Noah Buchanan von den Mercinary Studios in Cleveland war es das erste Mal, dass alles, einschließlich des Gesangs, im selben Raum aufgenommen wurde.

Nachdem Seeing Through Fire aufgenommen und das Artwork fertiggestellt war, war das Album verpackt und einsatzbereit, als Nuclear Blast Records von Ringworms Motivation erfuhr, es 2023 zu veröffentlichen. „Wir sind glücklich, mit Nuclear Blast zusammenarbeiten zu können, besonders in dieser Phase. Es öffnet uns viele Türen, und viel mehr Leute können hören, was wir machen. Wir freuen uns darauf, mit ihnen zu arbeiten; es ist schön, ihr Team, ihre Maschine, um uns herum zu haben.“

Haltet Ausschau nach dem neuesten Werk von Ringworm: Seeing Through Fire, das im Sommer 2023 über Nuclear Blast Records erscheinen soll.

Ringworm besteht aus:

James „Human Furnace“ Bulloch (Gesang)

Matt Sorg (Gitarre)

Mike Lare (Gitarre)

Ed Stephens (Bass)

Ringworm online:

