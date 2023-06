Dismember: veröffentlichen ihr limitiertes 12-LP-Box-Set „Historia Mortis“ am 21.07.2023

Die schwedischen Death Metal-Pioniere Dismember sind stolz, die Veröffentlichung von Historia Mortis bekannt zu geben – ein exklusives, streng limitiertes 12-LP-Boxset, das alle acht Dismember-Studioalben, die Pieces MLP, die Misanthropic EP, The Complete Demos (1988 – 1990) sowie eine separate LP mit ausgewählten Raritäten enthält. Sowohl Misanthropic als auch die Raritäten-Compilation sind exklusiv auf diesem Set enthalten.

Das gesamte Audio wurde von Patrick W. Engel bei Temple of Disharmony für Vinyl gemastert, mit dem Ziel, einen „originalgetreuen“ Sound zu erhalten, und enthält auch die dynamischere Juni ’91 Version von Like An Ever Flowing Stream zum ersten Mal auf Vinyl! Nur die Tracks aus den Death Metal-Sessions wurden von Engel unter der Aufsicht von Fred Estby neu gemastert, und es wurden neue Bandaufnahmen verwendet, um die frühesten Aufnahmen der Gruppe zu restaurieren. Alle Album-Layouts wurden zusammen mit Dismember erstellt, was zu einer Rückkehr des Indecent & Obscene-Aufklebers und einem neuen Logo-Arrangement auf The God That Never Was führte. Darüber hinaus enthält Historia Mortis ein exklusives Artwork von Daniele Valeriani (Mayhem, Dark Funeral) und ein 36-seitiges Buch mit seltenen und bisher ungesehenen Fotos aus der Privatsammlung der Band, einer kommentierten Diskografie, Postern, Flyern und weiteren historischen Inhalten. Dismembers Historia Mortis ist ein Gemeinschaftswerk von Band, Sammlern, Herausgebern und Label, das einer der beständigsten Diskographien in der Geschichte des Death Metal auf sechs blauen und sechs gelben LPs Tribut zollt.

Zusätzlich zum Historia Mortis Box-Set werden im Laufe des Jahres 2023 über Nuclear Blast Records eigenständige physische Wiederveröffentlichungen des Dismember-Katalogs auf CD und Vinyl erhältlich sein. Haltet die Augen offen!

Das 12-LP-Box-Set Historia Mortis hier vorbestellen:

https://nblast.de/DismemberShopInt

…oder im offiziellen Webstore der Band:

https://dismember.merchants.se

Taucht über diesen Link in die Diskografie von Dismember ein:

https://nblast.de/Dismember-DSPs

Über Dismember:

Zwischen 1988 und 2011 erspielten sich Dismember durch acht klassische Alben und furiose Liveshows rund um den Globus einen berüchtigten Ruf als die „Motörhead (Version) des Death Metal“. Die Band wurde 1988 von Robert Sennebäck, David Blomqvist und Fred Estby in Stockholm, Schweden, gegründet und gilt seit langem als einer der Begründer des typischen schwedischen Death Metal-Sounds, neben anderen Pionierbands wie Entombed, Grave und Unleashed. Dismember nahmen einige selbstveröffentlichte Demos auf, bevor ihre 1990er Demo-Kassette Reborn In Blasphemy, mit Matti Kärki am Gesang und Entombeds Nicke Andersson, der die meisten Leadgitarren-Parts übernahm, von Nuclear Blast Records für eine breitere Veröffentlichung aufgegriffen wurde. 1991 erblickte ihr erstes Album Like An Everflowing Stream (Nuclear Blast Records) das Licht der Welt, das von Thomas Skogsberg in den mittlerweile legendären Sunlight Studios aufgenommen wurde und bei dem Richard Cabeza (Unanimated) am Bass mitwirkte. Dismember veröffentlichten 1993 ihr hochgelobtes zweites Album Indecent & Obscene, das bis heute ihr erfolgreichstes Werk ist. Es folgten drei weitere Alben auf Nuclear Blast, Massive Killing Capacity (1995), Death Metal (1997) und Hate Campaign (2000), bis die Band beschloss, das Label zu wechseln. Sie veröffentlichten zwei weitere Alben, Where Ironcrosses Grow (2004, Karmageddon Records) und The God That Never Was (2006, Regain), bevor Fred Estby 2007 seinen Ausstieg aus familiären Gründen bekannt gab. Ihr letztes Album, Dismember, folgte 2008 und die Band löste sich 2011 offiziell auf. Nach einer achtjährigen Pause kam die Originalbesetzung der Band für einen Gig zum 30-jährigen Jubiläum beim Scandinavia Death Fest im Oktober 2019 wieder zusammen und trat zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder gemeinsam auf. Seitdem ist die Band weiterhin aktiv und spielt Festivals und Shows rund um den Globus, und nach der Wiederaufnahme ihres beeindruckenden Backkatalogs werden sie sich auf neues Material konzentrieren.

Kommende Dismember Live-Termine:

07 – 10.06. – PL – Gdansk, Mystic Festival

13 – 15.07. – SE – Gävle, Gefle Metal Festival

09 – 12.08. – CZ – Fortress Josefov, Brutal Assault

11 – 13.08. – BE – Kortrijk, Alcatraz Festival

07 – 09.09. – PL – Aleksandrów Łódzki, Summer Dying Loud Festival

13.10. – SE – Karlstad, Nöjesfabriken

14.10. – SE – Stockholm, Debaser Strand

23-26.05.2024 – USA – Baltimore, MD, Maryland Death Fest

Dismember sind:

Fred Estby | (Schlagzeug)

David Blomqvist | (Gitarren)

Robert Sennebäck | (Gitarren)

Matti Karki | (Gesang)

Richard Cabeza | (Bass)

