Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Asgaard, Kampfar, Obscure Infinity, Running Wild u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Asgaard – The Way Of The Secret Rapture (Pati Natae)

Artist: Asgaard

Herkunft: Polen

Song: The Way Of The Secret Rapture (Pati Natae)

Album: Ad Sidera, Ad Infinitum

Genre: Black Metal, Gothic Metal, Doom Metal, Avantgarde Black Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AsgaardClassicRock

Emperor – Into The Infinity Of Thoughts

Artist: Emperor

Herkunft: Norwegen

Song: Into The Infinity Of Thoughts

Album: In The Nightside Eclipse

Genre: Symphonic Black Metal, Black Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/emperorofficial/

Angra – Unholy Wars (Part I – Imperial Crown / Part II – Forgiven Return)

Artist: Angra

Herkunft: Brasilien

Song: Unholy Wars (Part I – Imperial Crown / Part II – Forgiven Return)

Album: Rebirth

Genre: Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: http://www.angra.net

Hawkwind – Robot

Artist: Hawkwind

Herkunft: England

Song: Robot

Album: PXR5

Genre: Rock, Space Rock, Psychedelic Rock, Hard Rock

Veröffentlichung: 1979

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: http://www.hawkwind.com

Soulfly – Staystrong

Artist: Soulfly

Herkunft: USA

Song: Staystrong

Album: Dark Ages

Genre: Groove Metal, Thrash Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SoulflyOfficial/

Kampfar – Lyktemenn

Artist: Kampfar

Herkunft: Norwegen

Song: Lyktemenn

Album: Kvass

Genre: Pagan Metal, Black Metal, Folk Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: http://www.kampfar.com

Bethlehem – Dorn Meiner Allmacht

Artist: Bethlehem

Herkunft: Deutschland

Song: Dorn Meiner Allmacht

Album: Dictius Te Necare

Genre: Dark Metal, Black Metal, Doom Metal, Depressive Black Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://bethlehem.bandcamp.com

Blaze Bayley – Together We Can Move The Sun

Artist: Blaze Bayley

Herkunft: England

Song: Together We Can Move The Sun

Album: Endure And Survive (Infinite Entanglement Part II)

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.blazebayley.net

Obscure Infinity – Lightning Spear (A Forlorn Wanderer Part II)

Artist: Obscure Infinity

Herkunft: Deutschland

Song: Lightning Spear (A Forlorn Wanderer Part II)

Album: Into The Vortex Of Obscurity

Genre: Death Metal, Melodic Death Metal, Old School Death Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/obscureinfinitygermany/

Black Willows – Apache

Artist: Black Willows

Herkunft: Schweiz

Song: Apache

Album: Haze

Genre: Psychedelic Rock, Stoner Rock, Doom Metal, Rock

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/theblackwillows/

Helheim – Vigrids Vård

Artist: Helheim

Herkunft: Norwegen

Song: Vigrids Vård

Album: Jormundgand

Genre: Viking Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/helheimnorway/

Nailed To Obscurity – Desolate Ruin

Artist: Nailed To Obscurity

Herkunft: Deutschland

Song: Desolate Ruin

Album: King Delusion

Genre: Melodic Death Metal, Death Doom

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:14 Minuten

Link: https://www.facebook.com/nailedtoobscurity/?ref=page_internal

Metallica – Halo On Fire

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: Halo On Fire

Album: Hardwired… To Self-Destruct

Genre: Heavy Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Lethian Dreams – Red Silence Lodge

Artist: Lethian Dreams

Herkunft: Frankreich

Song: Red Silence Lodge

Album: Red Silence Lodge

Genre: Atmospheric Doom Metal, Funeral Doom Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.lethiandreams.com/en/home.htm

Canterra – Footprints

Artist: Canterra

Herkunft: Deutschland

Song: Footprints

Album: First Escape

Genre: Gothic Metal, Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2016

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://canterra.de

Lake Of Tears – To Blossom Blue

Artist: Lake Of Tears

Herkunft: Schweden

Song: To Blossom Blue

Album: Lake Of Tears

Genre: Gothic Metal, Progressive Rock

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/thelakeoftears/

Running Wild – Calico Jack

Artist: Running Wild

Herkunft: Deutschland

Song: Calico Jack

Album: Port Royal

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal, Pirate Metal

Veröffentlichung: 1988

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: http://www.running-wild.de

The Raven Age – Behind The Mask

Artist: The Raven Age

Herkunft: England

Song: Behind The Mask

Album: Darkness Will Rise

Genre: Melodic Groove Metal, Melodic Metalcore, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.theravenage.com

Totenheer – Leibhaftiger Dämon Luzifer

Artist: Totenheer

Herkunft: Schweiz

Song: Leibhaftiger Dämon Luzifer

Album: Die Schwarze Spinne

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.facebook.com/totenheerofficial/

Before God – Condemned To Walk Alone

Artist: Before God

Herkunft: USA

Song: Condemned To Walk Alone

Album: Under The Blood Banner

Genre: Death Metal, Thrash Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 8:15 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Before_God/4742

