Prophecy Fest: kündigt Vorverkauf für die Ausgabe 2024 an

Ein paar zurückgegebene Tickets für die diesjährige Ausgabe des Prophecy Festes gingen zum angekündigten Zeitpunkt letzte Woche innerhalb von Sekunden weg, nachdem eine kleine Verzögerung, die durch einige technische Störungen auf dem Server aufgrund des Datenverkehrs verursacht wurde, behoben war.

100 % aller verfügbaren Karten sind bereits verkauft.

Viele Fans haben uns geschrieben, dass sie nicht rechtzeitig ein Ticket bekommen haben. Um allen eine Vorwarnung zu geben, wird der Vorverkauf für das Prophecy Fest 2024 während der diesjährigen Ausgabe auf dem Festivalgelände in der Höhle von Balve beginnen. Einzelheiten zum Ticketverkauf, sowohl auf dem Festival als auch online, werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Das komplette Billing für das Prophecy Fest 2023 (in alphabetischer Reihenfolge):

1476, Agalloch, Amenra, Arthur Brown, Bethlehem, Darkher, Darkspace, Disillusion, Dornenreich, Dymna Lotva, E-L-R, Ernie Fleetenkieker, Gospelheim, Gràb, Illudium, Laster, My Dying Bride, Novembers Doom, Saturnus, Thurnin, Vemod, The Vision Bleak, Vrîmuot, Year Of The Cobra

Ausführliche Informationen zu Unterkunft, Anreise und Parkmöglichkeiten findet ihr auf der Seite des Prophecy Festivals: https://fest.prophecy.de

Prophecy Fest online:

https://fb.me/e/5JkE3c2Mi