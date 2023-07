Prophecy Fest: kündigt geänderten Ablauf für Donnerstag an

Das Prophecy Fest kündigt die Rückkehr seiner beliebten Freiluftveranstaltung am Prophecy Fest-Donnerstag für die Ausgabe 2023 an. Erneut werden der Nachmittag und der Abend unter dem Motto „Prophetic Overture“ ein fröhliches Beisammensein mit akustischer Musik an Lagerfeuern und mehreren Fässern Freibier bieten.

Der musikalische Teil der Feierlichkeiten am Donnerstag verspricht einzigartige akustische Darbietungen. Die Parade der frühen Highlights, die sich im Prophetic Overture versammelt, umfasst die eigenwilligen Okkult-Rocker 1476 aus Salem, Massachusetts, die deutschen Neofolk-Innovatoren Vrîmuot, die kalifornischen feurigen Träumer Illudium sowie die niederländischen Akustik-Sprösslinge Thurnin, und nicht zuletzt Ernie Fleetenkieker, der aus seinem Bestseller Metal Manifest liest! 1476 und Illudium werden später während des Festivals mit einer regulären Show in die Höhle zurückkehren.

Crone haben sich freundlicherweise bereit erklärt, für Bethlehem einzuspringen, da letztere leider aus unvermeidlichen persönlichen Gründen dieses Jahr vom Festival zurücktreten mussten und alle Bandaktivitäten auf 2024 oder später verschoben werden.

Neu bestätigte Band:

Crone kommen mit dem hochoktanigen Hotrod ihres zweiten Albums Gotta Light? in die Höhle gerast. Die deutschen Dark Rock-Innovatoren sind wie ein schöner Phönix aus der Asche der Black Metal-Vorreiter Secrets Of The Moon aufgestiegen, und Komponist, Gitarrist und Sänger Phil „sG“ Jonas hat auf diesem neuesten Meisterwerk einen wilden Feuersturm frischer Ideen entfesselt. Crone ersetzen Bethlehem .

Ausführliche Informationen zum Prophecy Festival findet ihr hier: https://fest.prophecy.de

