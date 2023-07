Solemn Vision: kündigen neues Album an und veröffentlichen Musikvideo zu „Gates“

Die US-amerikanischen Progressive Death-Metaller Solemn Vision aus NYC haben die Veröffentlichung ihres brandneuen Albums Despite The Rise Of The Sun angekündigt, das am 20. Oktober über das schwedische Label Black Lion Records erscheinen wird.

Despite The Rise Of The Sun ist das zweite Album von Solemn Vision und der Beweis dafür, dass harte Arbeit Früchte trägt. Auf dem Album finden sich Songs, die die Band nicht nur schreiben und aufnehmen wollte, sondern die sie auch als Hörer und Fans der Musik selbst hören. Vor dem Lockdown arbeitete die Band bereits an Songs, die den Großteil des Albums ausmachen sollten; während des Lockdowns arbeiteten sie weiter an etwas, das von den Fans schon lange erwartet wurde, angeheizt durch die Frustrationen und Schwierigkeiten, die die Pandemie mit sich brachte; nach dem Lockdown, nach einer erfolgreichen dreiwöchigen Tour im Nordosten und einer aufregenden neuen Partnerschaft mit Black Lion Records, sind Solemn Vision endlich bereit, ihre Vision zum Leben zu erwecken. Despite The Rise Of The Sun enthält Songs, die von extrem schnell und straff bis hin zu sanft, aber düster reichen, während das gesamte Album ein Gefühl der Ausgewogenheit vermittelt. Es gibt zwar nicht unbedingt ein Thema, das jeden Track zusammenhält, aber es gibt sicherlich eine Botschaft in diesem Album: dass es wichtig ist, ein Gefühl der Ausgeglichenheit zu finden, wenn man mit Herausforderungen konfrontiert ist.

Um das neue Album zu unterstützen, haben Solemn Vision ihre Single Gates veröffentlicht. Der Track wird von einem brandneuen Musikvideo begleitet, das ihr euch hier ansehen könnt:

„Gates ist einer unserer intensiveren Tracks, der während des Covid Lockdowns geschrieben wurde. Instrumental war es eine kathartische Befreiung für unsere aufgestaute Energie und Emotionen“, erklären Solemn Vision und fahren fort: „Textlich fasst er einige Dinge zusammen, die Aaron als Teil der lokalen Metalszene erlebt hat. Der Song wurde so interpretiert, dass er das „Gatekeeping“ anprangert, das schon immer ein Problem in der Szene war. Mit dem Musikvideo wollten wir den Leuten zeigen, dass wir aus dem Schmelztiegel New York City kommen und diese „Gates“ keinen Platz im SV-Lager haben, denn wir heißen alle mit offenen Armen willkommen!“

Despite The Rise Of The Sun – Tracklisting:

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

1. Father From The Flame

2. Avarice

3. Gates

4. A Debt To The Wraith

5. On The Eve Of Silence

6. Sea Of Trees

7. Bane And Benumbed

8. Unfinished Tapestry

9. The Cerebral Labyrinth

10. Unfinished Tapestry (Acoustic Version)

Das Album kann hier vorbestellt werden.

Solemn Vision – Live-Termine:

08/26/23 – The Meadows, Brooklyn (Info)

09/23/23 – L’Anti Bar & Spectacles, Quebec City (Info)

