The Cryptex: veröffentlichen Single & Video „Fall Down“

Die Band zu Fall Down:

„Und hier ist ein weiterer toller Song aus dem kommenden The Cryptex-Album Nimbus, das am 29. September 2023 über Phonotraxx Publishing erscheinen wird.

Nach Cobra haben wir nun die zweite Vorab-Single namens Fall Down. Was für eine Energie! Da kommt etwas Fantastisches auf uns zu!

Teilt und speichert die Videos und Singles vor, promotet die Band und macht euch bereit für den 29. September 2023!“

Ein Sound, der lächelt, flucht und lebt!

Ein Sound, der vor Surrealismus, Spektakel und Charisma nur so strotzt!

Neben den wichtigen Merkmalen Ehrgeiz und Selbstvertrauen stehen The Cryptex für ein weiteres wichtiges Merkmal:

Diese Jungs sind Musiker, die ihren eigenen unverwechselbaren Stil gefunden und geschaffen haben! In ihren Songs experimentieren sie mit einem umfangreichen „Chemiebaukasten“ der Musik.

Das Ergebnis ist eine beeindruckende, grenzenlose, zum Nachdenken anregende, kreative und schöne Mischung aus dieser universellen Kunstform.

Die Einzigartigkeit von The Cryptex hat seit Anfang 2009 die Aufmerksamkeit vieler internationaler Bühnen und etablierter Musikmagazine auf sich gezogen.

Die Jungs blicken auf eine lange Liste von Konzerten und Erfolgen zurück, die ihnen eine wachsende Zahl von Fans und eine enorme Medienpräsenz in ganz Deutschland und Europa bescherten.

Ein Rückblick auf die vergangenen Veranstaltungen zeigt mehr als 300 Konzerte in 23 verschiedenen Ländern! Tourneen mit Acts wie Threshold, Pain Of Salvation, große Arenashows mit Horror-Rock-Legende Alice Cooper und Auftritte auf renommierten Festivals wie den Metaldays Slovenia, 70.000 Tons Of Metal und dem deutschen Kultrock Festival sind nur einige der Stationen, auf denen The Cryptex aufgetreten sind.

Im Februar 2017 absolvierten sie ihren ersten US-Auftritt sowie einige Headlinertouren.

Die Veröffentlichungen ihrer drei Alben seit dem bahnbrechenden Debüt aus dem Jahr 2011 wurden mit Begeisterung aufgenommen.

The Cryptex sind bekannt für ein unverwechselbares und seltenes Alleinstellungsmerkmal.

Eigene & originelle, zeitlose Musik:

Sie sind eine außergewöhnliche Formation mit den beiden Masterminds Simon Moskon und André-Jean-Henri Mertens an der Spitze, gefolgt von dem grundsoliden Markus Kleiner und Tausendsassa David Silesu.

Line-Up:

Simon Moskon • Piano / Vocals

André-Jean-Henri Mertens • Guitar / Backing Vocals

David Silesu • Bass / Backing Vocals

Markus Kleiner • Drums / Percussions

Facebook

Instagram

Website