Thron: kündigen neues Album „Vurias“ an

Der deutsche Black Metal Act Thron steht kurz vor der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten fünften Albums mit dem Titel Vurias.

Vurias ist tief verwurzelt in der Essenz von Wut und Transzendenz und stellt sowohl eine Fortsetzung als auch eine Weiterentwicklung der kompromisslosen Vision der Band dar. Neben dem Titel präsentiert Thron das eindrucksvolle Cover-Artwork, das von dem Meister der visuellen Kunst Daniele Valeriani geschaffen wurde und perfekt die Dunkelheit, Intensität und Größe widerspiegelt, die ihren Sound prägen. Mit Vurias dringt die Band weiter in die Tiefen ihres klanglichen Reiches vor – sie verwebt rohe Aggression mit einer eindringlichen Atmosphäre und melodischer Wildheit, während sie auch neue Elemente wie Vintage-Synthesizer aus den 70er Jahren und Saxophon integriert.

Thron erklären: „Vurias is the manifestation of wrath, spirit, and transformation — a fire that consumes and creates.“

Vurias – Trackliste:

1. The Serpent’s Path

2. Astral Materia

3. Hubris‘ Crown

4. A Paradox

5. Ungemach (Stilles Ende)

6. One Truth, One Light

7. Griefbearer

8. The Hunter And The Prey

9. The Metamorph’s Curse *

*(Exclusiver Bonustrack)

Vurias wird am 31. Oktober 2025 veröffentlicht.

Eine brandneue Single mit dem Titel The Serpent’s Path wird am 12. September auf allen Plattformen verfügbar sein.

Im März 2023 veröffentlichten Thron ihr viertes Studioalbum Dust, das als klangliches Zeugnis ihrer unermüdlichen Evolution und kreativen Hunger gilt. Sowohl von Fans als auch von Kritikern gefeiert, hinterließ Dust einen bleibenden Eindruck in der Underground-Szene und darüber hinaus. Von den ehrwürdigen Bühnen des Hellfest in Clisson bis zu den donnernden Auftritten beim Summer Breeze und Baden In Blut bewiesen Thron, dass sie eine beeindruckende Live-Band sind.

Gemeinsam mit Größen wie Amon Amarth, Necrophobic, Pestilence, Carcass, Endstille und vielen anderen teilten sie die Bühnen und gingen auf eine Europatournee, wodurch die Band ihren Ruf als einer der faszinierendsten Acts des Modern Blackened Metal festigte.

Diskografie :

Thron (2017)

Abysmal (2018)

Pilgrim (2021)

Dust (2023)

Vurias (2025)

Thron sind:

Samca (Gesang)

PVIII (Gitarren)

Ravendust (Gitarren)

SXIII (Bass)

J (Schlagzeug)

Thron online:

https://www.facebook.com/THRONKvlt

https://www.instagram.com/listenable_records/