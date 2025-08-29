Mett4All 2025: Grave Digger, Akuma Six und mehr beim Festival in Walbeck

Metal, Mett und Festivalliebe: Am 20. September 2025 findet bereits zum dritten Mal das Mett(4)All Festival in Walbeck, einem Stadtteil von Geldern, am Niederrhein an der Grenze zu Holland statt. Drei Jahre nach dem ersten Gespräch auf der Terrasse von Festival-Gründer Benedikt Kremer genießt die 3. Auflage schon fast Kultstatus in der Region. Organisiert wird die Veranstaltung von Mett(4)all e. V., einem jungen Verein mit Herz für Metal, Rock, Punk, Alternative und vor allem für die Förderung des Metal-Nachwuchs.

Das Festival nutzt seine Reichweite auch für soziale Verantwortung. Die Initiative unterstützt das Ronald McDonald Haus in Essen, Teil der McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, die Familien schwerkranker Kinder ein Zuhause auf Zeit in Kliniknähe bietet. Ein persönlicher Bezug macht die Aktion besonders: Ein Vereinsmitglied überstand selbst eine schwerwiegende Krankheit und fand hohe Wertschätzung in dieser Einrichtung.

Das Festival findet im Waldfreibad Walbeck (Am Freibad 24, 47608 Geldern) statt – eine außergewöhnliche Location direkt an am deutsch-holländischen Nationalpark De Maasduinen. Camping ist direkt auf dem Gelände möglich, inklusive Stellplätzen für Wohnmobile.

Line-Up:

Grave Digger

Neurotox

Snow White Blood

Howl Like Wolves

Awesome Scampis

Akuma Six

Arriving Home

Larrikins

The Journey Back

Chrome Fire

VVK-Tickets:

Wochenend-Tickets gibt es bereits für 50 €, Wochenend-Tickets inkl. Camping liegen bei 70 €.

WoMo-Tickets kosten 40 €. Tickets können im VVK im Ticketshop gekauft werden.