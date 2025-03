Of The Muses: erste Single und Lyric-Video sorgt für Vorfreude auf das neue Album „Underheavens— Of Blood, Ghosts And Saltwater“

Cristina und ihr Projekt Of The Muses haben heute die erste Single und das Lyric-Video zu ihrem neuen Album Underheavens— Of Blood, Ghosts and Saltwater veröffentlicht. Die Single mit dem Titel The In-Between Was A Fever Dream ist ab sofort verfügbar, und das Lyric-Video, das von Goffredo Passi / EstremArte Videoproduzioni realisiert wurde, kann hier angesehen werden:

Der Song entführt die Hörer in ein verletzliches und persönliches Universum, das von Schmerz, Wut und Leidenschaft geprägt ist. Im Gegensatz zu ihrem Debüt Senhal wird diese Emotion jedoch nicht mehr durch extremen Geschrei, Blastbeats und Verzerrung vermittelt, sondern durch eine fesselnde emotionale Tiefe. Diese zeigt sich sowohl in der Kunst, der Musik und den Worten als auch im zugrunde liegenden Konzept, das Themen wie terminale Krankheiten, den Verlust eines geliebten Menschen sowie Leben und Tod behandelt.

Die Band zeigt sich stolz auf das, was bisher entstanden ist und wie Of The Muses aufgenommen wurde. Underheavens— Of Blood, Ghosts And Saltwater ist eine emotionale Reise voller Nuancen und wird am 25. April 2025 von My Kingdom Music in LP, Digipak-CD, Tape und digitalem Format veröffentlicht.

Die Trackliste von Underheavens— Of Blood, Ghosts And Saltwater findet ihr im Time For Metal Release-Kalender:

Für Fans von The Gathering, Mercury Rev, The 3rd And The Mortal, Garbage, Manic Street Preachers, Lush und Emma Ruth Rundle ist dieses Album ein absolutes Muss.

