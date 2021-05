Oversense: kündigen neues Album „Egomania“ sowie erste Single „Be“ samt Musikvideo an

Im vergangenen Sommer begeisterten Oversense mit der erfolgreichen Single White Wolf (Quarantine Version) ihre Fans und sorgten Anfang dieses Jahres für einen gelungenen Auftakt mit ihrer Startnext Crowdfunding-Kampagne, bei der sie stolze 17.000,- € für ihr neues Album einsammelten. Nun ist es soweit und die junge deutsche Modern Melodic Metal Band kündigt mit Egomania ihren zweiten Longplayer für den 17.09.2021 an. Das eindrucksvolle Album, das erneut über Dr. Music Records erscheint, wurde von Bandleader Danny Meyer in seinen Sunway Studios produziert und gemischt, und das Mastering wurde vom Avantasia Keyboarder Miro Rodenberg sowie Olaf Reitmeier vom Gate Studio (Kamelot, Epica, Kissin’ Dynamite) übernommen. Thematisch, perfekt passend zum anhaltenden weltpolitischen Chaos, Fridays for Future und dem gegenwärtigen Social Media Wahnsinn, nimmt es mit seinen elf Songs u. a. gesichtslose Fashion und Beauty Influencer ohne Sinn und Verstand aufs Korn, gekonnt verpackt in fulminante, majestätische wie eingängige moderne Melodic Metal Hymnen. Dabei haben sich Oversense stilistisch weiterentwickelt und bestechen durch einen moderneren, härteren Sound, der mit musikalischen Experimenten fasziniert. Oversense ist definitiv derzeit eine der vielversprechendsten Bands, die die europäische Metal Szene zu bieten hat. Die Band um den charismatischen Frontmann Danny Meyer, YouTube-Stargitarristin Jasmin ‘Jassy J.’ Pabst, Bassist Marco Volpert und Schlagzeuger Patrick Lippert gehört nicht erst seit der mehrwöchigen Tour mit Metal Queen Doro Pesch zu den heißesten Modern Melodic Metal Acts der letzten Jahre!

Als erster Vorgeschmack erscheint am 27.05.2021 die Single Be, einem kraftvollen Duett zwischen Danny Meyer und Sick N’ Beautiful Sängerin Herma Sick, bei dem die Social Media Parallelwelten beleuchtet werden und die im Musikvideo von Regisseur Mirko Witzki (Caliban, Any Given Day, Emil Bulls) imposant in Szene gesetzt werden. Be kann ab sofort als Pre-Save hier vorgemerkt bzw. als Download vorbestellt werden: https://ffm.to/oversense_be

Sänger und Gitarrist Danny Meyer freut sich über den Start der fortgesetzten Zusammenarbeit mit Dr. Music Records: »Nach drei Jahren voller leidenschaftlicher, harter Arbeit an Egomania können wir es kaum abwarten unser neuestes Baby endlich unseren Fans und allen Metalheads auf der ganzen Welt zu präsentieren. Ihr könnt elf brandneue Tracks entgegenfiebern, die den Oversense Sound in einem härteren, bombastischen und einzigartigen Gewand neu definieren. Wir freuen uns erneut auf eine großartige Zusammenarbeit mit unseren Partnern von Dr. Music Records. Merkt euch den 17. September, denn dann erwartet euch ein Album voller Überraschungen.«

Das prägnante wie großartige Artwork von Egomania wurde von Björn Gooßes von Killustrations (Mob Rules, The Crown, Motorjesus) meisterhaft, mit brillanten Bandfotos von Stephanie Grass (BlackSally) garniert und visualisiert. Die Trackliste des abwechslungsreichen Albums liest sich wie folgt:

Toast To The Devil The Longing Be (feat. Herma Sick) My Eden Tear Me Down Love Faith (feat. Ulli Perhonen) Rave In Hell Antisocial Memories Extinction

Die Geschichte von Oversense beginnt 2012, als Danny Meyer und Patrick Lippert zusammen erste Songs aufnehmen und den Kontakt zu Olaf Reitmeier knüpfen. In den Folgejahren entsteht die EP Dreamcatcher, gefolgt von dem 2017 ebenfalls über Dr. Music Records erschienenen Album The Storyteller, mit dem die damalige Besetzung hervorragende internationale Kritiken einsammelt. Im folgenden Winter wird Jassy J., die mit ihrem YouTube-Kanal JJ’s One Girl Band inzwischen mehr als 257.000 Fans in aller Welt begeistert, als festes Bandmitglied bestätigt. Nach der Tour mit Doro im Winter 2018 beginnen die Vorbereitungen für das zweite Album. Auf Egomania verstehen es Oversense, die Stärken des Debüts deutlich weiterzuentwickeln und soundtechnisch das nächste Level zu erreichen. Das Album ist ein perfektes zeitgemäßes Melodic Metal Meisterwerk, mit dem die vier Musiker sowohl die jungen Metalheads als auch die Veteranen der Szene für sich gewinnen werden. Oversense haben alles, was eine junge Band braucht. Neben großartigen Songs mit Ohrwurm-Qualitäten stechen insbesondere Ausnahmetalent Jassy J. an der Gitarre und Sänger wie auch Songschreiber Danny Meyer mit seiner einzigartigen Stimme heraus.

Schaut am besten sofort bei den unterhaltsamen Social Media Profilen unter www.facebook.com/oversensemusic, www.instagram.com/oversensemusic oder www.youtube.com/oversensemusic vorbei, wo es fortlaufend reichlich Entertainment in Form von News und Videobeiträgen aus dem Universum der außergewöhnlichen vier Musiker zu sehen gibt. Natürlich lohnt sich auch ein Trip zur Bandwebsite unter www.oversense.de. Weitere Details zur Veröffentlichung von Egomania sind zudem unter www.dr-music-promotion.de zu finden.