Flotsam And Jetsam: präsentieren „A New Kind Of Hero“ Videosingle aus kommendem Studioalbum „I Am The Weapon“

Pünktlich zu ihrer anstehenden Show auf dem diesjährigen Wacken Open Air haben die Thrash Metal Legenden von Flotsam And Jetsam einen weiteren, neuen Song aus ihrem kommenden Studioalbum I Am The Weapon online gestellt! Der Longplayer erscheint am 13. September 2024 bei AFM Records, Vorbestellungen sind hier möglich: https://flotsamandjetsam.bfan.link/i-am-the-weapon

Über ihre neueste Single-Auskopplung, dem epischen Album Opener A New Kind Of Hero verrät uns Gitarrist Michael Gilbert: „Die Leute haben uns gefragt, worum es in dem Song A New Kind Of Hero geht. Nun, hier ist die Kurzfassung: Der alte Held ist weg. Es ist eine neue Ära, und die verlangt nach einer neuen Art von Held. Dieser neue Held ist ein bisschen anders, als man erwartet…“

In einer zunehmend kurzatmigeren Welt, die sich scheinbar nur noch für die neuesten Innovationen interessiert, sind Flotsam And Jetsam der berühmte Fels in der Brandung. Seit fast 40 Jahren veröffentlichen die US-Thrash-Metaller aus Phoenix, Arizona regelmäßig neue Alben und touren erfolgreich um die ganze Welt. Formschwankungen oder nennenswerte Schwachstellen kennt die Band nicht, im Gegenteil: Seit ihrem 1986er Debüt Doomsday For The Receiver haben Flotsam And Jetsam zahlreiche überzeugende Werke abgeliefert.

Am Freitag, den 13. September 2024 erscheint über AFM/Believe ihr 15. Studioalbum I Am The Weapon, ein Werk, das seinen selbstbewussten Titel zu Recht trägt. Denn I Am The Weapon knüpft nicht nur nahtlos an die zwei grandiosen Vorgänger The End Of Chaos (2019) und Blood In The Water (2021) an, sondern kann spielerisch und kompositorisch sogar noch eine Schippe drauflegen. „Wir freuen uns sehr darauf, dieses Album auf die Metal-Community loszulassen“, sagt Sänger Eric AK Knutson. „Wir haben uns viel Zeit genommen, eine Menge Songs und Ideen gesammelt, um die bestmögliche Auswahl zu finden und ein Album aufzunehmen, mit dem alle in der Band glücklich sind.“

Komponiert und produziert wurde I Am The Weapon von der gesamten Band, eingespielt haben Flotsam And Jetsam die elf Songs in den SonicPhish Productions-Studios, in den Gnome Lord Studios, den Wayne Manor Studios und den Seventh Spike Studios. Das Cover-Artwork stammt erneut von Andy Pilkington.

I Am The Weapon Tracklist:

1. A New Kind Of Hero

2. Primal

3. I Am The Weapon

4. Burned My Bridges

5. The Head Of The Snake

6. Beneath The Shadows

7. Gates Of Hell

8. Cold Steel Lights

9. Kings Of The Underworld

10. Running Through The Fire

11. Black Wings

