Flotsam And Jetsam: veröffentlichen „Primal“ Video-Single

Die Thrash Metal Legenden Flotsam And Jetsam haben einen brandneuen Song sowie weitere Details samt Artwork ihres kommenden, neuen Studioalbums I Am The Weapon veröffentlicht! Der 15. Longplayer der Kultband erscheint am 13. September 2024 bei AFM Records.

Nach einer erst kürzlichen, ersten Single-Auskopplung des Album Titeltracks, feiert nun ein Musikvideo zu ihrem neuesten Song Primal Premiere, außerdem ist ab sofort eine Neuauflage des 2016er-Albums Flotsam And Jetsam als limitiertes Gatefold Clear 2-Vinyl hier erhältlich: https://shop.afm-records.de/de/flotsam-and-jetsam/

Über Primal sagt uns die Band: „Wir freuen uns sehr, Flotzilla erneut auf die Metal-Community loszulassen! Dieses Mal wird er die Form unserer neuesten Single Primal annehmen.

Mit Primal haben wir versucht, die „Schlag ins Gesicht“-Energie einzufangen, für die Flotsam And Jetsam bekannt sind, und sie mit einer Melodie zu vermischen, die einem tagelang im Kopf bleibt … wir hoffen, dass er unseren Fans gefallen wird, denn wir sind sehr zufrieden damit, wie dieser Song und die neue Platte geworden sind, und freuen uns darauf, euch alle sehr bald zu sehen!“

I Am The Weapon Tracklist:

1. A New Kind Of Hero

2. Primal

3. I Am The Weapon

4. Burned My Bridges

5. The Head Of The Snake

6. Beneath The Shadows

7. Gates Of Hell

8. Cold Steel Lights

9. Kings Of The Underworld

10. Running Through The Fire

11. Black Wings

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: