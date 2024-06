A Day To Remember: veröffentlichen neue Single „Feedback“

A Day To Remember melden sich nach zwei Jahren mit neuer Musik zurück – und offensichtlich hat sich in der Zwischenzeit eine Menge wütender Energie angestaut. Denn in der neuen Single Feedback streckt die Band den Mittelfinger in Richtung eines Menschen, der mit gespaltener Zunge spricht. „You’re runnin‘ your mouth when I’m not around“, singt Jeremy McKinnon zu einem furiosen Beat und verspricht: So leicht kommst du mir nicht davon, „liar / Won’t let you down easy / Liar / Say you don’t mean it“. Jeremy McKinnon ist neben Drew Fulk (WZRD BLD) und Zakk Cervini auch als Co-Producer des Songs gelistet. Feedback ist jetzt bei allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Im dazugehörigen Musikvideo entführt die Band die Co-Produzenten des Songs, Drew Fulk und Zakk Cervini, aus dem Aufnahmestudio in die Wüste, wo ihnen der Song von A Day To Remember – gefesselt und geknebelt – live vorgespielt wird. Das Problem: Ganz in der Nähe befindet sich ein Atomtestgelände. Und die Polizei ist ihnen auch bereits auf den Fersen … Hier gibt es den Clip von Regisseur Jeb Hardwick zu sehen:

Mit Feedback schlagen A Day To Remember ein neues musikalisches Kapitel für sich auf. Das letzte Studioalbum You’re Welcome von A Day To Remember erschien 2021 und erreichte Platz 7 der deutschen Charts. Mit dem 14-Track-Album, das größtenteils von Colin „DOC“ Brittain und Jeremy McKinnon produziert wurde, entwickelte die Band ihren Sound erneut weiter. Als Singles wurden Brick Wall, Degenerates, Resentment, Mindreader und Everything We Need veröffentlicht. Letzteres ein #1-Erfolg in den US-amerikanischen „Active Rock“-Charts. Revolver lobte die „für die Band charakteristische Mischung aus Post-Hardcore-Härte und Pop-Rock-Hooks“, Consequence Of Sound ordnete You’re Welcome in den Katalog der Band ein und schrieb: „Die neue LP der Rocker aus Florida setzt ihren breit gefächerten Sound fort, der von mitreißendem Pop-Punk bis hin zu alles zermalmendem Metalcore reicht“. Forbes zeigte sich beeindruckt von der frischen Energie des Albums und schrieb: „Es wirkt, als würden A Day To Remember gerade erst richtig loslegen“, Billboard hob die „hymnische Mischung aus Post-Hardcore und Pop“ hervor, Popdust attestierte, A Day To Remember „haben erfolgreich ihre eigene Nische geschaffen, in der sie Pop-Melodien mit Hardcore-Musik verschmelzen“ und Kerrang! sah in You’re Welcome den „perfekten Soundtrack für die seltsame und verunsicherte Welt, in der wir gerade leben.“

2022 ließ die Band mit der Standalone-Single Miracle samt emotionsgeladenem Musikvideo von sich hören, außerdem erschien der You’re Welcome-Track Re-Entry in einer neuen Version mit Mark Hoppus von Blink-182 – HIER anhören.

Über A Day To Remember:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 haben sich A Day To Remember zur wohl größten Underground-Band der Welt entwickelt. Die Band aus Florida untermauerte diesen Status mit einem Platin- und zwei Goldalben sowie einer Platin- und vier Goldsingles allein in den USA. Darüber hinaus eroberte jedes ihrer Alben Platz 1 in den amerikanischen Rock-, Indie- und/oder Alternative-Charts. Ihre letzten beiden Alben Bad Vibrations (2016) und You’re Welcome erreichten jeweils Platz 7 der deutschen Charts. Zahlen wie 2 Milliarden Spotify Streams und über 3 Millionen verkaufte Tonträger unterstreichen eindrucksvoll ihren Status als eine der führenden Rockbands des 21. Jahrhunderts. Auf ihren Tourneen haben A Day To Remember ausverkaufte Arenen bespielt und ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt erreicht.

A Day To Remember sind:

Jeremy McKinnon – Gesang

Alex Shelnutt – Drums

Kevin Skaff – Gitarre, Gesang

Neil Westfall – Gitarre, Gesang

Joshua Woodard – Bass

A Day To Remember folgen:

Website

Facebook

Instagram