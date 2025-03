A Day To Remember: spielen zwei Headline-Shows in Deutschland

Erst kürzlich haben A Day To Remember mit der überraschenden Veröffentlichung ihres Big Ole Album Vol. 1 bei ihren Fans für Euphorie gesorgt. Nun kündigt die Metalcore/Pop-Punk-Band aus Ocala, Florida, zusätzlich zu ihren bereits bestätigten Festivalauftritten für Juni zwei Headline-Shows in Deutschland an. Supportet werden sie in Hamburg und Berlin von Terror.

A Day To Remember – UK + Europe 2025

Support: Terror

10.06.2025 – (DE) Hamburg, Sporthalle

11.06.2025 – (DE) Berlin, Uber Eats Music Hall

Tickets sind ab Freitag, 07.03. 2025, um 10 Uhr HIER erhältlich.