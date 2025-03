1914: Tour mit Katla wurde wegen neuer Beschränkungen für ukrainische Künstler abgesagt

Mit großem Bedauern müssen wir die Absage der kommenden Tournee von 1914 bekannt geben, die am 27. Februar beginnen sollte. Angesichts der jüngsten Entwicklungen, insbesondere der neuen Restriktionen für ukrainische Staatsbürger, bedauern wir es, Fans und Industriepartner darüber zu informieren, dass alle ukrainischen Künstler, einschließlich 1914, ab heute nicht mehr in der Lage sind, das Land zu verlassen, obwohl sie die notwendigen Papiere ausgefüllt haben. Diese unerwartete Wendung der Ereignisse hat es der Band unmöglich gemacht, ihre geplante Tournee fortzusetzen.

Dmytro von 1914 erklärt: „With a heavy heart, we must announce that we cannot perform this tour because of the Ukrainian Ministry of Culture, which blocked everyone’s permits to leave for cultural, journalistic, science, etc. events. As a band, we want to sincerely apologize to all of our fans, every venue and promoter. We deeply regret any inconvenience caused. A special thank you goes to our booking agency, Napalm Events, for making this tour possible, as well as to Katla and everyone who continues to support us. Your patience and understanding mean the world to us.“

Alle Termine abgesagt!

Anthems for Doomed Youth Tour

27.02.25 PL – Warsaw / Hydrozagadka

28.02.25 DE – Leipzig / Hellraiser

01.03.25 DE – Selb / Rockclub Nordbayern

03.03.25 DE – München / Backstage Club

04.03.25 DE – Erfurt / Bandhaus

05.03.25 DE – Frankfurt / Nachtleben

06.03.25 DE – Essen / Don’t Panic

07.03.25 BE – Diest / Hell

08.03.25 BE – Kortrijk / DVG Club

10.03.25 FR – Paris / Petit Bain

11.03.25 NL – Leiden / Nobel

12.03.25 NL – Nijmegen / Doornroosje

13.03.25 DE – Osnabrück / Bastard Club

15.03.25 DK – Albertslund / Forbrændingen

16.03.25 DE – Hamburg / Logo

18.03.25 DE – Berlin / Reset

19.03.25 DE – Dresden / HD

20.03.25 CZ – Prague / Black Pes

21.03.25 SK – Bratislava / Randal

22.03.25 SK – Kosice / Collosseum

23.03.25 PL – Krakow / Hype Park

