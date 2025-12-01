1914: kündigen „The War That Never Ends Tour“ 2026 mit Katla an

Die ukrainische Blackened-Death/Doom-Band 1914 kehrt mit The War That Never Ends auf das Schlachtfeld zurück – einer neuen Headliner-Tournee anlässlich ihres kommenden Albums Viribus Unitis, das am14. November 2025 via Napalm Records veröffentlicht wurde. Bekannt für ihre erschütternden Erzählungen über den Ersten Weltkrieg, ihre immersiven Klanglandschaften und ihr kraftvolles Konzept-Storytelling, präsentieren 1914 nun ihr bisher dynamischstes und emotionalstes Werk.

Viribus Unitis („Mit vereinten Kräften“) erweitert den für die Band typischen Mix aus Blackened Death Metal, erdrückendem Doom und atmosphärischer Spannung und führt ihn in noch dramatischere Gefilde. Das Album erkundet nicht nur die Schrecken des Krieges, sondern auch die Widerstandsfähigkeit, den Zusammenhalt und die zerbrechliche Menschlichkeit, die selbst aus tiefstem Chaos hervorgehen. Mit Viribus Unitis liefern 1914 ein zutiefst filmisches und seelenberührendes Erlebnis, das auf der Bühne mit voller Intensität zum Leben erwachen wird.

1914 – The War That Never Ends Tour 2026

w/ Katla

25.03.26 PL – Warsaw / Proxima

26.03.26 LV – Riga / Melna Piektdiena

27.03.26 EE – Tallinn / Paavli Kultuurivabrik

28.03.26 FI – Turku / Fuusio

29.03.26 FI – Helsinki / On the Rocks

31.03.26 SE – Stockholm / Slaktkyrkan

02.04.26 NO – Oslo / Inferno Festival *

03.04.26 DK – Copenhagen / Lille Vega **

04.04.26 DE – Berlin / Spirale

05.04.26 DE – München / Dark Easter Metal Meeting *

07.04.26 DE – Cham / L.A.

08.04.26 DE – Frankfurt / Nachtleben

09.04.26 NL – Eindhoven / Dynamo

10.04.26 DE – Osnabrück / Bastard Club

11.04.26 DE – Leipzig / Hellraiser

12.04.26 DE – Hamburg / Logo

14.04.26 DE – Essen / Turock

15.04.26 BE – Kortrijk / DVG Club

16.04.26 FR – Paris / Backstage By The Mill

18.04.26 CH – Luzern / Metal Storm Over Luzern Chapter V

20.04.26 ES – Madrid / Wurlitzer Ballroom

21.04.26 ES – Barcelona / Sala Upload

22.04.26 FR – Grenoble / l’Ampérage

23.04.26 IT – San Donà di Piave (Venice) / Revolver

24.04.26 AT – Salzburg / Rockhouse

25.04.26 SI – Kranj / TrainStation SubArt

26.04.26 AT – Vienna / Chelsea

28.04.26 HU – Budapest / Analog Music Hall

29.04.26 SK – Košice / Collosseum

30.04.26 CZ – Brno / Kabinet Múz

01.05.26 CZ – Prague / Black Pes

02.05.26 PL – Wroclaw / Transformator

03.05.26 PL – Krakow / Hype Park

* w/o Katla

** Katla Co-headlining

Tickets: https://linktr.ee/1914TheWarThatNeverEnds

Begleitet werden sie von den dänischen Doom-Metal-Legenden Katla, deren kommendes Album Scandinavian Pain, das 21. März 2025 erschienen ist, bereits für seine düstere Atmosphäre und die emotional aufwühlenden Geschichten Aufsehen erregt hat. Katla verschmelzen Sludge, Post-Rock und Progressive Doom und erkunden Themen wie Melancholie, Scham, Gier und die Schwere menschlichen Leidens – angetrieben von donnernden Drums, verzerrten Gitarrenwänden und eindringlichem Gesang. Ihre Live-Auftritte sind bekannt für ihre rohe Kraft, Spannung und immersive Dunkelheit.

Zwei Bands, geprägt von Geschichte, Trauer und überwältigender Schwere. Eine Tournee, die Geschichten erzählt, die nicht verblassen wollen.

Erlebt 1914 und Katla gemeinsam auf The War That Never Ends – eine Nacht voller finsterer Wut, düsterer Verzweiflung und emotionaler Wucht, die noch lange nach dem letzten Ton nachklingt.

