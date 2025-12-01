1914: kündigen „The War That Never Ends Tour“ 2026 mit Katla an

Die ukrainische Blackened-Death/Doom-Band 1914 kehrt mit The War That Never Ends auf das Schlachtfeld zurück – einer neuen Headliner-Tournee anlässlich ihres kommenden Albums Viribus Unitis, das am14. November 2025 via Napalm Records veröffentlicht wurde. Bekannt für ihre erschütternden Erzählungen über den Ersten Weltkrieg, ihre immersiven Klanglandschaften und ihr kraftvolles Konzept-Storytelling, präsentieren 1914 nun ihr bisher dynamischstes und emotionalstes Werk.
Viribus Unitis („Mit vereinten Kräften“) erweitert den für die Band typischen Mix aus Blackened Death Metal, erdrückendem Doom und atmosphärischer Spannung und führt ihn in noch dramatischere Gefilde. Das Album erkundet nicht nur die Schrecken des Krieges, sondern auch die Widerstandsfähigkeit, den Zusammenhalt und die zerbrechliche Menschlichkeit, die selbst aus tiefstem Chaos hervorgehen. Mit Viribus Unitis liefern 1914 ein zutiefst filmisches und seelenberührendes Erlebnis, das auf der Bühne mit voller Intensität zum Leben erwachen wird.
1914 – The War That Never Ends Tour 2026
w/ Katla
25.03.26 PL – Warsaw / Proxima
26.03.26 LV – Riga / Melna Piektdiena
27.03.26 EE – Tallinn / Paavli Kultuurivabrik
28.03.26 FI – Turku / Fuusio
29.03.26 FI – Helsinki / On the Rocks
31.03.26 SE – Stockholm / Slaktkyrkan
02.04.26 NO – Oslo / Inferno Festival *
03.04.26 DK – Copenhagen / Lille Vega **
04.04.26 DE – Berlin / Spirale
05.04.26 DE – München / Dark Easter Metal Meeting *
07.04.26 DE – Cham / L.A.
08.04.26 DE – Frankfurt / Nachtleben
09.04.26 NL – Eindhoven / Dynamo
10.04.26 DE – Osnabrück / Bastard Club
11.04.26 DE – Leipzig / Hellraiser
12.04.26 DE – Hamburg / Logo
14.04.26 DE – Essen / Turock
15.04.26 BE – Kortrijk / DVG Club
16.04.26 FR – Paris / Backstage By The Mill
18.04.26 CH – Luzern / Metal Storm Over Luzern Chapter V
20.04.26 ES – Madrid / Wurlitzer Ballroom
21.04.26 ES – Barcelona / Sala Upload
22.04.26 FR – Grenoble / l’Ampérage
23.04.26 IT – San Donà di Piave (Venice) / Revolver
24.04.26 AT – Salzburg / Rockhouse
25.04.26 SI – Kranj / TrainStation SubArt
26.04.26 AT – Vienna / Chelsea
28.04.26 HU – Budapest / Analog Music Hall
29.04.26 SK – Košice / Collosseum
30.04.26 CZ – Brno / Kabinet Múz
01.05.26 CZ – Prague / Black Pes
02.05.26 PL – Wroclaw / Transformator
03.05.26 PL – Krakow / Hype Park
* w/o Katla
** Katla Co-headlining
Tickets: https://linktr.ee/1914TheWarThatNeverEnds
Begleitet werden sie von den dänischen Doom-Metal-Legenden Katla, deren kommendes Album Scandinavian Pain, das 21. März 2025 erschienen ist, bereits für seine düstere Atmosphäre und die emotional aufwühlenden Geschichten Aufsehen erregt hat. Katla verschmelzen Sludge, Post-Rock und Progressive Doom und erkunden Themen wie Melancholie, Scham, Gier und die Schwere menschlichen Leidens – angetrieben von donnernden Drums, verzerrten Gitarrenwänden und eindringlichem Gesang. Ihre Live-Auftritte sind bekannt für ihre rohe Kraft, Spannung und immersive Dunkelheit.
Zwei Bands, geprägt von Geschichte, Trauer und überwältigender Schwere. Eine Tournee, die Geschichten erzählt, die nicht verblassen wollen.
Erlebt 1914 und Katla gemeinsam auf The War That Never Ends – eine Nacht voller finsterer Wut, düsterer Verzweiflung und emotionaler Wucht, die noch lange nach dem letzten Ton nachklingt.