Adventskalender 2025 – Türe 1

Inhalt Türchen 1
|Bezeichnung
|Typ
|Sonstiges
|Partner
|Schlachthof – 1994 Bis Heute
|Buch
|Schlachthof Wiesbaden
|Postmortem – Seeds Od Devastation
|CD
|Party.San / Sudgel
|Zombie Riot – World Epitaph
|CD
|Zombie Riot
|Beerenweine – Holzbox – Weihnachten
|Box
|Beerenweine
|Beerenweine – Kirsch Marzipan
|Likör
|Beerenweine
|Beerenweine – Blutmond Elixier
|Likör
|Beerenweine
|Metalacker Festival – Logo
|Schlüsselanhänger
|Metalacker Festival
|Metalacker Festival – Logo
|Magnet
|Metalacker Festival
|Metalacker Festival – Logo
|Cap
|Metalacker Festival
|Mob Rules – Rise Of The Ruler
|CD
|Reigning Phoenix Music GmbH
|Out Of Line – Logo
|Schlüsselanhänger
|Out Of Line
|Verus Goliath – Wüstenland
|CD
|Verus Goliath
|Maladie – Symptoms V
|CD
|Apostasy Records
Teilnahme und Einsendeschluss:
Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
Teilnehmen: