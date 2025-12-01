🤘🎸🎄 Adventskalender 2025 🎄🎸🤘
Adventskalender 2025 – Türe 1

Inhalt Türchen 1
BezeichnungTypSonstigesPartner
Schlachthof – 1994 Bis Heute BuchSchlachthof Wiesbaden 
Postmortem – Seeds Od DevastationCDParty.San / Sudgel
Zombie Riot – World Epitaph CD Zombie Riot
Beerenweine – Holzbox – Weihnachten Box Beerenweine
Beerenweine – Kirsch Marzipan Likör Beerenweine
Beerenweine – Blutmond ElixierLikör Beerenweine
Metalacker Festival – LogoSchlüsselanhänger Metalacker Festival 
Metalacker Festival – LogoMagnetMetalacker Festival 
Metalacker Festival – LogoCapMetalacker Festival 
Mob Rules – Rise Of The Ruler CD Reigning Phoenix Music GmbH
Out Of Line – LogoSchlüsselanhänger Out Of Line
Verus Goliath – Wüstenland CD Verus Goliath 
Maladie – Symptoms V CD Apostasy Records 

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 07. Dezember 2025!
