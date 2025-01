Katla: veröffentlichen ihr Debütalbum „Scandinavian Pain“ am 21.03.2025 über Napalm Records

Das dreiköpfige dänische Doom-Monster Katla wird das Jahr 2025 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums Scandinavian Pain, das am 21. März über Napalm Records erscheint, in den Bann ziehen. Nachdem die Band jahrelang an ihrem kolossalen Sound und ihrer Live-Energie gefeilt hat, liefert sie nun eine unerbittliche Mischung aus rohen Emotionen, düsteren Riffs und unterirdischen Klangbatterien. Das Album markiert nicht nur ein neues Kapitel für die Band, sondern spiegelt auch ihren Aufstieg wider – von bescheidenen Anfängen auf dem Copenhell Festival bis hin zu einem herausragenden Act im dänischen Heavy Music Underground. Erlebt dieses Gewitter auf den europäischen Bühnen, wenn Katla die mächtige Death-Metal-Band 1914 auf ihrer ausgedehnten Tour ab Ende Februar unterstützen werden!

Scandinavian Pain markiert auch das Debüt des neuen Katla-Bassisten und Sängers Theis Thorgersen. Er verleiht der Band nicht nur neue Energie, sondern auch einen weiterentwickelten Sound, der schwerer, dunkler und schärfer ist als je zuvor. Katlas aussagekräftiger und doch ungehemmter Sound und ihre energiegeladenen Live-Auftritte haben sie zu einer Kraft gemacht, mit der man rechnen muss.

Katla über Taurus:

„This was the first song that we created after the departure of our old bassist. We didn’t have a label or a clear plan of what we wanted to do besides making music. Taurus was our first step into the ‘newer’ sound of Katla. After making the split Overdoser and trying to up the tempo a bit to make it sound tougher and gritter, Taurus came naturally with the arrival of Theis on the bass and vocal parts, and the visions for the debut Katla album.“

Seht euch das offizielle Musikvideo zu Taurus ihr hier an:

Scandinavian Pain ist eine kathartische Erkundung persönlicher Kämpfe, psychischer Gesundheit und Gesellschaftskritik. Songs wie Dead Lover und Grim Jesus tauchen tief in die Themen der Überwindung innerer Dunkelheit und der Ablehnung unterdrückender Systeme ein und präsentieren Texte, die die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes widerspiegeln. Castle Of Purity ist eine brennende Hymne, die den Missbrauch und die Heuchelei in der organisierten Religion anprangert – ein kraftvolles Statement darüber, sich gegen Ungerechtigkeit zu wehren und Stärke in der Individualität zu finden. Produziert von Lasse Ballade (bekannt für seine Arbeit mit Solbrud, Alkymist und Halshug), kombiniert das Album viszerale Klanglandschaften mit einer zutiefst persönlichen Geschichte. Bereiten Sie sich darauf vor, die rohe Kraft und ungefilterte Ehrlichkeit von Katla auf Scandinavian Pain zu erleben.

Katla sagen über dieses Album:

„Scandinavian Pain is an album about the shame of feeling depressed in a country that in many ways seems to be out of any misery or control of others. The inherent feeling of guilt, the despondent thoughts. The weight of cultural Christianity and being part of a system that is destroying both ours and other lives. It’s about watching the newest season of whatever decadent TV show is on while children are being murdered daily. All the songs are different, yet similar. This time, there’s an affirmation for you, who might need it, a story telling, a short grindy track, something with a blast beat, but of course also heavy sludgy doom. Welcome to the house of pain.“

Scandinavian Pain – Tracklisting:

1. Don´t Let The Fuckers Get You Down

2. Goblet Of Power

3. Dead Lover

4. Eating Grapes With Kevin Sharp

5. Taurus

6. Hunab-Ku

7. White Dagger

8. Grim Jesus

9. Castle Of Purity

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Pre-Order Scandinavian Pain: hier

Scandinavian Pain wird in den folgenden Formaten erhältlich sein:

– 1 LP Silver White Black Splatter Vinyl – exklusiv im Napalm Records Webstore – streng limitiert auf 300 Stück weltweit

– 1 LP Black Red Inkspot Vinyl – exklusiv im Katla Webstore – streng limitiert auf 300 Stück weltweit

– 1 LP Schwarzes Vinyl

– 1 CD Jewel Case

– Digital Album

Katla – Anthems Of Doom Youth 2025

w/ 1914

27.02.25 PL – Warsaw / Hydrozagadka

28.02.25 DE – Leipzig / Hellraiser

01.03.25 DE – Selb / Rockclub Nordbayern

03.03.25 DE – Munich / Backstage Club

04.03.25 DE – Erfurt / Bandhaus

05.03.25 DE – Frankfurt / Nachtleben

06.03.25 DE – Essen / Don’t Panic

07.03.25 BE – Diest / Hell

08.03.25 BE – Kortrijk / DVG Club

10.03.25 FR – Paris / Petit Bain

11.03.25 NL – Leiden / Nobel

12.03.25 NL – Nijmegen / Doornroosje

13.03.25 DE – Osnabrück / Bastard Club

15.03.25 DK – Albertslund / Forbrændingen

16.03.25 DE – Hamburg / Logo

18.03.25 DE – Berlin / Reset

19.03.25 DE – Dresden / HD

20.03.25 CZ – Prague / Black Pes

21.03.25 SK – Bratislava / Randal

22.03.25 SK – Kosice / Collosseum

23.03.25 PL – Krakow / Hype Park

Katla sind:

Rasmus Bang – Schlagzeug & Gesang

Marc Lennart Christensen – Gitarre

Theis Stenberg Thorgersen – Bass und Gesang

Katla online:

https://www.facebook.com/KATLADK/

https://www.instagram.com/katlaofficial/